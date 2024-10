WhatsApp: adesso si possono impostare wallpaper personalizzati per ogni contatto

Mentre gli utenti aspettano che arrivino tutti i nuovi aggiornamenti che WhatsApp ha programmato, sembrano esserci diverse novità sfuggite. Magari qualcuno non ha notato che negli ultimi tempi l’applicazione colorata di verde dedicata al mondo della messaggistica è molto più semplice da personalizzare, proprio per favorire l’utilizzo e l’esperienza utente quotidianamente. Stando a quanto riportato infatti sono davvero numerose le funzioni disponibili, con una in particolare che potrebbe essere passata in secondo piano ma che risulta molto interessante. Stiamo parlando della possibilità di modificare lo sfondo all’interno delle chat, non solo per quanto riguarda la situazione generale ma anche scendendo nel particolare.

Ciò significa che si può modificare il wallpaper di ogni conversazione singolarmente e non solo impostare un solo sfondo per tutti. Si possono scegliere dunque degli sfondi specifici indipendentemente dalla modalità in utilizzo, che sia quella scura o quella chiara.

WhatsApp: come aggiungere un wallpaper per ogni chat facilmente

Bisogna partire con una premessa molto importante: i wallpaper personalizzati possono essere impostati per ogni chat su WhatsApp ma non accedendo dall’applicazione dedicata al desktop. Questo significa che è obbligatorio servirsi dell’applicazione mobile per poter effettuare questa modifica. Lo stesso ovviamente vale anche per le chat di gruppo e non solo per quelle individuali.

Tutto quello che bisogna fare è solo cliccare sul nome del contatto presente tra le chat disponibili su WhatsApp. Dopodiché comparirà la voce Sfondo, mediante la quale si potrà accedere alla scelta di nuovi sfondi con una voce dedicata. Sono davvero diverse le possibilità, con WhatsApp che permette alle persone di scegliere tra una modalità chiara e una modalità scura, proponendo all’interno di ognuna diversi wallpaper personalizzati.

Scegliendo la voce Le mie foto si potrà accedere alla galleria e prendere ad esempio una delle foto presenti sul proprio smartphone. Una volta visualizzata anteprima, bisogna solo premere su Imposta. Il procedimento è analogo anche su Android, basta solo cliccare sui tre puntini posizionati in alto sullo schermo una volta scelta la chat da modificare.