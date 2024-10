WhatsApp: nuovo aggiornamento per gli utenti iOS lato video

Se qualcuno non se ne fosse accorto, l’obiettivo di WhatsApp era quello di arricchire l’esperienza utente in ogni modo, chiaramente per ogni sistema operativo. Questa volta tocca ad iOS, piattaforma di Apple in dotazione agli iPhone. Tutti gli utenti infatti potranno beneficiare presto di un nuovo aggiornamento che arriverà con la versione 24.20.78.

Tra le novità più importanti che ci sono al suo interno, ecco dei nuovi controlli dedicati alla riproduzione video ma non solo. Gli utenti potranno infatti utilizzare la modalità picture-in-picture, che permetterà quindi una visione più flessibile e personalizzata mentre si usa l’app di messaggistica. Oltre agli altri aggiornamenti già visti, questa volta si tratta di una soluzione molto interessante che rende tutto più semplice.

WhatsApp: arrivano nuovi controlli per la riproduzione dei video e il picture-in-picture

Secondo il changelog ufficiale riportato da WhatsApp, sta per arrivare una delle caratteristiche più attese. Questa è ora disponibile per gli utenti beta e permette di regolare la velocità di riproduzione dei video. Gli utenti possono scegliere tra tre opzioni: riproduzione a velocità normale, rapida (1.5x) e ancora più veloce (2.0x). Questa feature appena rilasciata risulta particolarmente utile per chi desidera ottimizzare i tempi quando ci sono dei video da guardare necessariamente. In questo modo in parti particolari rilevanti di ogni filmato che si riceve su WhatsApp possono scorrere rapidamente arrivando subito al punto. I controlli sono accessibili direttamente accanto alla barra di avanzamento del video, aspetto che dunque li rende facilmente raggiungibili dagli utenti.

Un’altra grande novità è certamente l’introduzione della tanto chiacchierata modalità picture-in-picture anche in questo caso per i video. Gli utenti potranno avere la possibilità di ridimensionare la finestra del filmato in riproduzione e spostarla liberamente sullo schermo. Questa funzione permette dunque di continuare a guardare i video senza interrompere le altre attività. Al momento questo aggiornamento non è disponibile per tutti e infatti possono usarlo solo coloro che sono iscritti al programma beta.