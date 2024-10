WhatsApp: colora l'app a modo tuo, arrivano i nuovi temi

Moltissimi utenti hanno notato certamente l’attività di WhatsApp che è una delle più prolifiche di sempre in termini di aggiornamenti. Secondo quanto riportato infatti il colosso della messaggistica istantanea vuole provare a distaccare sempre di più tutte le altre aziende e con la sua strategia ci sta riuscendo. Qualcuno credeva che Telegram potesse in qualche modo recuperare utenti al colosso, senza però effettivamente riuscirci negli ultimi tempi. La situazione sta diventando sempre più favorevole a WhatsApp, che ora sta distribuendo pian piano un nuovo aggiornamento, al momento molto ristretto, che garantisce la personalizzazione delle chat.

Solo coloro che hanno uno smartphone di Apple e dunque un iPhone, possono approfittarne avendo a disposizione una serie di temi personalizzati.

WhatsApp sta per aggiornare la piattaforma per iOS con i nuovi temi personalizzati, coloreranno le chat diversamente

Uno degli aspetti che gli utenti hanno sempre contestato a WhatsApp è la poca possibilità di personalizzazione della piattaforma. Negli ultimi tempi sono cambiate però diverse cose e a quanto pare ne cambieranno ancora delle altre nel futuro prossimo. Stando a quanto riportato infatti il colosso ha intenzione di introdurre a bordo di iOS ben 22 temi differenti e 20 colori utili per personalizzare la chat.

Tutto ciò arriva con l’aggiornamento, attualmente disponibile nella versione beta, numero 24.20.71. In realtà la personalizzazione non riguarderà tutta la piattaforma, ma potrà interessare anche ogni singola chat. Gli utenti al momento possono utilizzare solo la modalità chiara e quella scura, ma con la nuova pagina dedicata ai temi, le opzioni di personalizzazione si preparano a diventare molte di più. Ovviamente non c’è problema: la privacy prevede che ogni tema aggiunto al proprio WhatsApp, sia visibile solo all’utente e non ai suoi interlocutori:

“Quando un utente seleziona un tema per una chat specifica, sarà visibile solo sul proprio dispositivo. Il destinatario della chat non vedrà alcun cambiamento nell’aspetto della chat, il che significa che ogni utente può godere della propria esperienza di chat personalizzata”.