WhatsApp: ora le chat si possono organizzare meglio con una scorciatoia

Tutte le volte che WhatsApp riporta un aggiornamento è sempre per migliorare un’applicazione fatta di tantissimi utenti che oggi non possono fare a meno di usare questa piattaforma. Secondo quanto riportato, nessun altro colosso è stato in grado di mettere a disposizione così tante opportunità ed è per questo motivo che WhatsApp è una delle più apprezzate tra le applicazioni disponibili.

Questa volta, almeno per quanto riguarda il mondo Android e tutti gli utenti iscritti alla versione beta, c’è una versione molto importante che è arrivata, ovvero la 2.24.21.35. Questa è disponibile quindi sul Play Store di Google per tutti gli utenti che fanno parte del programma dedicato agli sviluppatori. Secondo quanto riportato, si tratta della possibilità di aggiungere persone e gruppi alle liste della schermata delle informazioni chat il tutto con una scorciatoia all’interno della barra riservata al contatto.

WhatsApp: ecco la scorciatoia che semplifica la gestione e l’organizzazione sia dei gruppi che dei contatti

L’obiettivo di WhatsApp è rendere quanto più possibile l’applicazione versatile e utile per gli utenti, semplificando ogni funzionalità. Stando a quanto riportato infatti con il nuovo aggiornamento che al momento è riservato solo alla beta per Android. È molto più semplice gestire e organizzare sia i gruppi che i contatti siccome c’è una scorciatoia integrata all’interno delle chat.

La notizia che la celebre applicazione di messaggistica stesse lavorando su qualcosa del genere era già affiorata durante gli scorsi giorni, con gli utenti che dunque ora non sono sorpresi di quello che vedono. Sarà dunque questo un nuovo modo per mettere a disposizione del pubblico una soluzione molto più rapida che potrebbe tornare utile soprattutto quando si tratta di gestire più gruppi e più contatti insieme. Almeno per il momento non ci sono indicazioni su quando arriverà questo nuovo aggiornamento, anche se qualcuno riferisce che non dovrebbe mancare molto viste le migliorie apportate.