ChatGPT ormai tira più di Instagram e TikTok: l'ultimo record

46 milioni di nuovi download a marzo 2025, un incremento del 28% rispetto al mese precedente, hanno portato ChatGPT al primo posto nella classifica mensile globale delle applicazioni non ludiche. Secondo i dati di Appfigures, l’app più scaricata al mondo ha superato colossi come Instagram e TikTok, segnando un momento storico nel panorama delle applicazioni mobili.

Il sorpasso di ChatGPT rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. Instagram è sceso al secondo posto, mentre TikTok si trova ora al terzo gradino del podio. Complessivamente, le prime dieci app hanno totalizzato 339 milioni di download a marzo, evidenziando una crescita significativa rispetto ai 299 milioni registrati a febbraio.

Le App più scaricate – Marzo 2025

Ecco quali sono state le app più scaricate, secondo Appfigures, il mese scorso. I dati sono aggregati per singolo app store, ma vengono considerati solo i due store principali (Apple App Store e Google Play), senza prendere in considerazione i dati degli store alternativi. Il primato di ChatGPT deriva dalla somma dei download su entrambi gli store.

Posizione iOS App Store Download (Milioni) Posizione Google Play Download (Milioni) Posizione Totale Combinato Download (Milioni) 1 ChatGPT (OpenAI) 13M 1 Instagram* (Instagram) 41M 1 ChatGPT (OpenAI) 46M 2 Threads (Instagram, Inc.) 10M 2 TikTok* (TikTok Pte. Ltd.) 37M 2 Instagram (Instagram, Inc.) 46M 3 CapCut* (Bytedance Pte. Ltd) 9M 3 ChatGPT (OpenAI) 33M 3 TikTok (TikTok Ltd.) 45M 4 Temu (Temu) 8M 4 Facebook* (Meta Platforms, Inc.) 32M 4 Facebook (Meta Platforms, Inc.) 36M 5 Google Maps (Google) 8M 5 WhatsApp (WhatsApp LLC) 30M 5 WhatsApp (WhatsApp Inc.) 35M 6 TikTok* (TikTok Ltd.) 8M 6 Temu (Temu) 24M 6 Temu (Temu) 32M 7 Google (Google) 8M 7 Snapchat (Snap Inc) 20M 7 CapCut (Bytedance Pte. Ltd.) 27M 8 Google Chrome (Google) 6M 8 Telegram (Telegram FZ-LLC) 20M 8 Telegram Messenger (Telegram FZ-LLC) 25M 9 Telegram (Telegram FZ-LLC) 6M 9 CapCut (Bytedance Pte. Ltd.) 18M 9 Snapchat (Snap Inc) 23M 10 Gmail (Google) 5M 10 WhatsApp Business (WhatsApp LLC) 17M 10 Threads (Instagram, Inc.) 23M

I fattori del boom

A marzo, aggiornamenti ChatGPT cruciali hanno catalizzato l’interesse degli utenti. Tra questi, il miglioramento delle funzionalità di generazione immagini, un aggiornamento importante dopo oltre un anno, ha avuto un impatto virale. La possibilità di creare contenuti visivi ispirati allo stile dello Studio Ghibli (seguito, ad aprile, dal nuovo trend virare delle action figures e poi da quello dei cani che diventano persone) ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, diventando un trend sui social media.

Oltre a ciò, OpenAI ha ridotto alcune restrizioni sulla moderazione dei contenuti e perfezionato l’interfaccia vocale dell’applicazione, rendendola più naturale e coinvolgente. Questi cambiamenti hanno ampliato notevolmente l’attrattiva di ChatGPT su scala globale, consolidandone la posizione come leader nel settore degli AI chatbot.

Più di un’app, un fenomeno culturale

Secondo Ariel Michaeli, fondatore e CEO di Appfigures, “ChatGPT sta diventando un verbo, proprio come Google nei primi anni 2000”. Questo processo di identificazione tra il prodotto e la categoria di appartenenza rappresenta una sfida considerevole per i concorrenti. L’innovazione tecnologica e il posizionamento del brand hanno trasformato l’app in un punto di riferimento globale.

Nonostante alcune alternative tecniche, come Claude di Anthropic o Google Gemini AI, presentino caratteristiche superiori, queste faticano a guadagnare terreno. Tuttavia, Grok, supportato da Elon Musk, potrebbe avere maggiori opportunità grazie alla visibilità del suo fondatore e all’integrazione con la piattaforma X.

I social network resistono

Nonostante la retrocessione nella classifica di marzo, Instagram e TikTok mantengono una posizione dominante nel settore dei social media. Instagram continua a essere estremamente popolare tra gli adolescenti americani, con un tasso di utilizzo mensile dell’87%, secondo le rilevazioni della banca d’investimento Piper Sandler.

TikTok, invece, ha tratto vantaggio dall’attenzione mediatica legata alle discussioni sulla sua possibile messa al bando negli Stati Uniti. Questo ha spinto molti utenti a scaricare l’app preventivamente, contribuendo a mantenerla nella top 3 delle applicazioni più scaricate.

Altre piattaforme social come Facebook, WhatsApp e Snapchat completano la top 10 di marzo, dimostrando resilienza in un mercato sempre più competitivo.