ChatGPT ha guadagnato un milione di nuovi utenti in una sola ora

Se è vero che la leadership di ChatGPT sembra essere messa a dura prova dal boom di DeepSeek, negli ultimi giorni si è registrato un nuovo cambio di tendenza.

Secondo quanto sostenuto dal sito Engaged, il chatbot di OpenAI ha ottenuto un clamoroso aumento di utenti di recente, forte della sua ultima funzionalità legata alla generazione di immagini.

Lo stesso Sam Altman, CEO della compagnia, ha postato su X un commento che sottolinea quanto avvenuto.

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i’d ever seen, and we added one million users in five days.

we added one million users in the last hour.

— Sam Altman (@sama) March 31, 2025