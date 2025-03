ChatGPT: posticipato lancio del generatore di immagini per account gratuiti

Brutte notizie per chi stava attendendo il rilascio del generatore di immagini integrato in ChatGPT per gli utenti gratuiti.

Attraverso un post su X, il CEO di OpenAI Sam Altman ha ammesso che questo strumento sembra essere molto atteso dalla community ma che, il suo lancio, è stato posticipato di “Un po’“.

images in chatgpt are wayyyy more popular than we expected (and we had pretty high expectations).

rollout to our free tier is unfortunately going to be delayed for awhile.

— Sam Altman (@sama) March 26, 2025