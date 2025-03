La modalità vocale avanzata di ChatGPT ha una "personalità migliore"

Per chi ritiene la modalità vocale avanzata è una delle funzioni più interessanti legate a ChatGPT, vi sono ottime notizie in arrivo. Secondo un ricercatore di OpenAI, ovvero Manuka Stratta, un aggiornamento dovrebbe conferire a tale funzionalità una “personalità migliore“.

Stando a quanto dichiarato da Stratta in un video pubblicato nella giornata di ieri, ChatGPT ora tenderà a interrompere molto meno gli utenti, una caratteristica che dovrebbe migliorare di molto le interazioni. Non solo: per il ricercatore, l’AI dovrebbe ottenere un tono più coinvolgente e naturale, con dialoghi più diretti e concisi.

OpenAI ha rilasciato la modalità vocale avanzata per alcuni abbonati ChatGPT Plus a maggio dell’anno scorso e, alla fine dell’estate, ha esteso l’accesso a tutti gli utenti Plus per poi renderla disponibile anche agli account gratuiti nel mese di novembre.

Modalità vocale avanzata di ChatGPT: un ricercatore svela un netto salto di qualità nelle interazioni

Per accedere alla modalità vocale avanzata è necessario aprire l’app di ChatGPT, selezionare l’icona con l’onda sonora (accanto a quella del microfono). Fatto ciò, sul display dovrebbe apparire una sorta di cerchio, che lascia intuire come l’AI sia in ascolto.

Questa funzione ha raccolto grandi consensi tra gli utenti, visto che permette un’interazione con ChatGPT che va oltre al classico prompt testuale.

Gli utenti gratuiti utilizzano una modalità vocale avanzata basata sul modello GPT-4o mini, con alcuni limiti in termini di minuti di utilizzo. Chi ha invece sottoscritto n abbonamento Plus ha potuto giovare di più tempo giornaliero mentre, con l’abbonamento da 200 dollari al mese, non vi è alcun tipo di limite.

Di fatto, questa introduzione ha permesso a ChatGPT di differenziarsi dai modelli AI della concorrenza, anche se vi sono alcuni competitor che stanno iniziando a proporre qualcosa di molto simile, come per esempio Grok 3.