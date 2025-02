xAI, la società di Elon Musk, continua a spingere sul concetto di intelligenza artificiale senza censure e lo dimostra con l’ultima novità di Grok 3. Da domenica, per gli abbonati premium della piattaforma, è disponibile una nuova modalità di interazione vocale, simile a quella di ChatGPT, ma con un’impostazione decisamente meno “controllata”.

A differenza di altri assistenti vocali, Grok 3 non si limita a una voce neutrale e diplomatica: gli utenti possono scegliere tra diverse personalità, alcune delle quali completamente fuori controllo. Letteralmente.

La modalità “Unhinged”: un chatbot senza freni

Tra le personalità disponibili, quella che ha fatto più scalpore è la modalità “Unhinged”, traducibile come “fuori di testa”. Questo stile di conversazione porta Grok a insultare, imprecare e sminuire chi lo interroga, senza nessuna limitazione. Un ricercatore di intelligenza artificiale, Riley Goodside, ha pubblicato un video su X (ex Twitter) in cui mostra un’interazione decisamente sopra le righe:

Dopo una serie di interruzioni, Grok ha simulato un urlo inumano di 30 secondi ;

; Ha insultato ripetutamente l’utente con parole poco gentili;

Alla fine, ha addirittura riattaccato la chiamata.

Insomma, niente a che vedere con l’atteggiamento gentile e controllato degli assistenti vocali tradizionali.

Tutte le personalità di Grok 3: dall’AI romantica al teorico del complotto

Oltre alla modalità “Unhinged”, Grok 3 offre un catalogo di personalità decisamente variegato. Tutte utilizzano la stessa voce femminile, ma ognuna con uno stile di conversazione unico:

“Storyteller” – Racconta storie e favole in modo avvincente;

– Racconta storie e favole in modo avvincente; “Romantic” – Parla con un tono timido e insicuro, quasi balbettando;

– Parla con un tono timido e insicuro, quasi balbettando; “Meditation” – Accompagna in sessioni di rilassamento guidato;

– Accompagna in sessioni di rilassamento guidato; “Conspiracy” – Ama discutere di teorie del complotto, UFO e fenomeni inspiegabili;

– Ama discutere di teorie del complotto, UFO e fenomeni inspiegabili; “Unlicensed Therapist” – Assume il ruolo di psicologo senza licenza, pronto a dispensare consigli (non certificati);

– Assume il ruolo di psicologo senza licenza, pronto a dispensare consigli (non certificati); “Grok Doc” – Fornisce suggerimenti in ambito medico, stile dottore virtuale;

– Fornisce suggerimenti in ambito medico, stile dottore virtuale; “Sexy” (18+) – Modalità esplicita, simile a un operatore di linee erotiche ;

– Modalità esplicita, simile a un operatore di ; “Professor” – Parla di scienza con un tono didattico.

L’approccio di xAI: meno filtri, più libertà

Mentre aziende come OpenAI e Google adottano regole sempre più rigide per moderare i contenuti generati dall’IA, xAI sceglie la strada opposta. Fin dalla sua fondazione, Musk ha sottolineato di voler creare un chatbot non censurato, capace di affrontare qualsiasi argomento senza filtri.

Con questa modalità vocale, Grok 3 conferma questa filosofia, permettendo agli utenti di interagire con personaggi che, in altri assistenti, sarebbero impensabili. Ad esempio, la modalità “Sexy” permette conversazioni esplicite, mentre “Conspiracy” si diverte a esplorare le teorie più bizzarre senza freni.

Al momento, questa funzionalità vocale non è ancora disponibile nell’Unione Europea. Gli utenti europei che vogliono provare Grok 3 possono aggirare il blocco utilizzando una VPN, anche se resta da vedere se l’esperienza valga davvero la pena.