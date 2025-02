Grok 3: l'AI è ora disponibile gratis come app e sul web ma a tempo limitato

Il nuovo Grok 3, definito da Elon Musk come il chatbot “più intelligente sulla Terra”, è finalmente disponibile e, per un periodo limitato, può essere provato gratuitamente. Un’occasione unica per testare le capacità della nuova intelligenza artificiale sviluppata da xAI, che secondo l’azienda ha una potenza oltre dieci volte superiore rispetto al precedente Grok 2.

Grok 3 gratis, ma solo per poco tempo

Anche se il piano di abbonamento previsto non è dei più economici — si parla di 50 dollari al mese per l’accesso tramite X Premium+, o 30 dollari al mese per il piano SuperGrok — al momento chiunque può provare gratuitamente Grok 3 beta tramite la versione web di X o l’app dedicata.

Accedere è semplice: basta cliccare sull’icona di xAI nella versione web di X o aprire l’app dedicata. Il chatbot è già disponibile nella sua versione beta e viene offerto gratuitamente “finché i server reggono”, come dichiarato durante la presentazione ufficiale. Non c’è quindi una data precisa sulla fine del periodo di prova gratuita, ma chi è curioso farebbe meglio a non perdere tempo.

Le nuove funzioni di Grok 3

La versione beta di Grok 3 include due strumenti esclusivi pensati per migliorare le capacità del chatbot:

DeepSearch : uno strumento che permette di ottenere risposte più dettagliate grazie a ricerche approfondite. Secondo xAI, si tratta di una “ricerca rapida e agentica” che consente a Grok di scavare più a fondo rispetto ai tradizionali motori di ricerca.

: uno strumento che permette di ottenere risposte più dettagliate grazie a ricerche approfondite. Secondo xAI, si tratta di una “ricerca rapida e agentica” che consente a Grok di scavare più a fondo rispetto ai tradizionali motori di ricerca. Think: questa funzione è pensata per chi ha bisogno di risolvere problemi complessi. Think è in grado di affrontare calcoli matematici avanzati, risolvere quesiti scientifici e persino scrivere codice.

Con queste nuove funzionalità, Grok 3 punta a offrire un’esperienza di conversazione ancora più potente, andando oltre i limiti dei classici chatbot.

I piani a pagamento: X Premium+ e SuperGrok

Una volta terminato il periodo gratuito, per continuare a usare Grok 3 sarà necessario scegliere uno dei piani di abbonamento proposti da X:

X Premium+ : 50 dollari al mese per l’accesso completo a Grok e a tutte le sue funzionalità;

: 50 dollari al mese per l’accesso completo a Grok e a tutte le sue funzionalità; SuperGrok: 30 dollari al mese o 300 dollari all’anno, con alcune limitazioni rispetto al piano completo.

Coloro che sia abbonano non avranno solo accesso alle nuove funzionalità, ma anche a quelle che verranno rilasciate nei prossimi mesi in anticipo rispetto agli altri.