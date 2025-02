Rilasciato il modello AI Grok 3: è 10 volte più veloce del predecessore

Nelle scorse ore è stato ufficialmente rilasciato Grok 3, una nuova famiglia di modelli AI proposta da xAI, compagnia legata a X e di proprietà di Elon Musk.

Nonostante non tutti i modelli siano ancora disponibili, alcuni benchmark stanno rivelando un’AI estremamente potente, considerata in alcuni casi anche dieci volte superiore in velocità rispetto a Grok 2. Test alla mano, i benchmark AIME (che valuta le capacità matematiche) e GPQA (che analizza quesiti in contesti come fisica e biologia), hanno portato a risultati a dir poco positivi.

Due delle varianti presentate da xAI, ovvero Grok 3 Reasoning e Grok 3 mini Reasoning, sembrano basarsi su meccaniche molto simili a quelle proposte da o3-mini di OpenAI e R1 di DeepSeek. Di fatto, parliamo di modelli in grado di “ragionare”, dunque verificare con grande attenzione i fatti prima di offrire un output all’utente.

Secondo la compagnia, i propri modelli superano le capacità del già affermato o3-mini in diversi benchmark popolari, come il già citato AIME.

Secondo quanto affermato da Musk, l’app Grok è stata fornita di uno strumento che evita la pratica nota come distillation. Di fatto, xAI si è tutelata per evitare che Grok 3 sia sfruttato da altri modelli AI per estrarre dati, un fatto probabilmente accaduto con DeepSeek che ha “preso in prestito” alcune informazioni dai modelli AI di OpenAI.

I modelli di ragionamento di Grok supportano una nuova funzionalità nell’app Grok chiamata DeepSearch, già presente su altre piattaforme simili e che permette di effettuare ricerche più approfondite in rete. Non solo: secondo Musk, il nuovo modello AI sarà dotato di una funzione di ricerca vocale entro una settimana.

Gli abbonati al livello Premium+ di X riceveranno in anteprima Grok 3, con xAI che sta lanciando anche un nuovo piano (chiamato SuperGrok) che offre diversi ulteriori vantaggi, tra cui la generazione illimitata di immagini, il tutto per un costo di 30 dollari mensili o 300 dollari all’anno.