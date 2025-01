OpenAI rilascia il nuovo modello AI o3 mini per ChatGPT

Dopo il lancio a dicembre del modello o1 di OpenAI, la startup ha reso disponibile agli utenti anche o3 mini.

A dare tale notizia è stato Sam Altman, CEO della compagnia, attraverso il suo profilo ufficiale su X. Lo stesso, ha rivelato come o3 mini sarà disponibile su ChatGPT e come API per gli sviluppatori.

thank you to the external safety researchers who tested o3-mini.

we have now finalized a version and are beginning the release process; planning to ship in ~a couple of weeks.

also, we heard the feedback: will launch api and chatgpt at the same time!

(it’s very good.)

— Sam Altman (@sama) January 17, 2025