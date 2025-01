La nuova funzione Tasks trasforma ChatGPT in un "maggiordomo digitale"

Una nuova e interessante funzionalità sembra essere destinata ad ampliare ulteriormente gli orizzonti di ChatGPT.

Stiamo parlando di Tasks, allo stato attuale ancora in fase di beta testing, che dovrebbe rendere il chatbot ancora più efficace quando deve pianificare promemoria, notifiche e avvisi di qualunque tipo.

Qualche esempio in tal senso? La funzione potrebbe permettere di ricevere, ogni giorno a un’ora specifica, il bollettino meteo. Oppure si può sfruttare Tasks per ricordare i compleanni di amici e colleghi.

Secondo quanto trapelato finora, ChatGPT non si limiterà a mantenere in memoria queste notifiche, ma sarà anche in grado di suggerirne di nuove in base alle abitudini del singolo utente. Se alcune domande all’AI riguardano un viaggio, il chatbot potrebbe fornire raccomandazioni in tema, come ricordare all’utente di portare il passaporto o consigli utili simili.

Tasks di ChatGPT ti offrirà consigli preziosi per la tua vita quotidiana

Le notifiche legate a Tasks saranno visualizzate su qualunque dispositivo, sia esso un laptop o uno smartphone, anche se con un limite. A quanto pare, ogni utente non può gestire più di 10 attività in contemporanea.

Tasks è una funzione che, almeno al momento, è riservata agli abbonati ChatGPT Plus o ChatGPT Pro. Non è ancora dato sapere se e quando la stessa funzionalità verrà proposta anche agli account gratuiti.

Questa implementazione, sebbene molto utile, è solo una delle tante che stanno interessando il chatbot nelle ultime settimane. A tal proposito, solo pochi giorni fa l’introduzione della funzione Videocamera Live ha permesso a ChatGPT di riconoscere oggetti e ambiente circostante.

Nonostante lo sviluppo continuo del modello AI, OpenAI sembra in costante perdita e, proprio per questo motivo, si vocifera con sempre maggiore insistenza di un imminente aumento dei prezzi degli abbonamenti.