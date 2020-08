AMD lancia il chipset A520, in arrivo schede madri economiche per Zen 2 e Zen 3

AMD ha lanciato oggi il nuovo chipset A520 per socket AM4, una piattaforma che si preannuncia snella e affidabile con numerose opzioni di connettività e ampia larghezza di banda per andare incontro alle esigenze degli utenti.

Già condiviso con i principali produttori di schede madri di tutto il mondo, il chipset A520 verrà utilizzato per plasmare motherboard economiche costruite intorno al socket AM4 e compatibili sia con i processori Zen 2 che con gli Zen 3.



Le prime schede madri equipaggiate con il chipset AMD A520 non hanno ancora iniziato ad arrivare sul mercato ma è lecito aspettarsi una serie di lanci in rapida sequenza nel corso delle prossime settimane da parte di partner AMD quali ASUS, GIGABYTE, MSI e ASRock.





Il chipset A520 si pone, a livello di funzionalità, al di sotto del B550 poiché ad esempio manca del supporto per l'interfaccia PCIe 4. Offre anche un numero inferiore di opzioni in termini di connettività, non consente l'installazione di due schede grafiche e non supporta l'overclocking.Le ultime due carenze non sono certamente da marcare con la matita blu perché i Ryzen 3000 già offrono una modalità turbo piuttosto tirata per i capelli. Ha quindi poco senso applicare l'overclocking con questi processori: Falsi miti sui processori AMD Ryzen 3000 Inoltre, ha poco senso allestire una configurazione multi GPU su schede madri che si preannunciano economiche.

Le schede basate sul chipset A520 consentiranno comunque di montare senza alcun problema unità SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe e consentiranno l'utilizzo di connessioni USB-C a a 5 Gbps e 10 Gbps. Le nuove motherboard, inoltre, integreranno più slot per i moduli RAM, slot M.2 e il supporto WiFi 5.I portavoce di AMD non hanno al momento parlato di prezzo ma prendendo come punto di riferimento le schede madri B550, si può ipotizzare che le A520 possano costare appena 50-60 euro.