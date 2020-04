Animali 3D Google: realtà aumentata direttamente dal browser web

Google ARCore è un framework che permette di eseguire applicazioni per la realtà aumentata anche sui dispositivi mobili, superando quei requisiti piuttosto severi che avevano caratterizzato Project Tango, primo tentativo presentato nel 2014 al fine di "unire" virtuale e reale.



Grazie ad ARCore elementi 3D generati dal motore di rendering si integrano perfettamente con l'ambiente circostante muovendosi nello spazio tenendo conto della presenza, della tipologia e del volume di ciascun oggetto reale.



La piattaforma ARCore (maggiori informazioni in questa pagina di supporto) è stata in questi giorni resa alla portata di tutti coloro che possiedono uno smartphone basato su Android 7.0 e versioni successive oppure su iOS. Non è necessario installare nulla per accedervi: basta il browser web



Provate ad aprire il motore di ricerca Google quindi digitare, nell'apposita casella, uno dei seguenti termini:





Scorrendo la pagine dei risultati si troverà un riquadro contenente "": toccando il pulsante, all'interno del browser verrà mostrato un modello tridimensionale dell'animale selezionato.

Playground: integrare la realtà aumentata di Google con la fotocamera

La "magia" però inizia utilizzando il pulsante "" in basso: si attiverà la fotocamera digitale e sarà possibile, inquadrando qualunque superficie piana (non soltanto il pavimento ma anche tavoli, sedie, poltrone, mobilia,...) posizionarvi virtualmente l'animale 3D scelto.Una volta inserito l'animale 3D Google nell'ambiente circostante, sempre tenendo il dispositivo in mano, sarà possibile girarvi intorno e cambiare punto di vista. Non solo: ogni animale potrà essere ridimensionato a piacere "pinzando" sul display e riposizionato con una semplice operazione di trascinamento (tenendo il dito sullo schermo).Sia su Android che su iOS è possibile scattare "foto" mentre solo sui dispositivi Apple, tenendo premuto il circoletto, è possibile acquisire un video. Sui dispositivi Android è possibile registrare una sequenza video usando la funzionalità "" integrata oppure ricorrendo ad app come Az Screen Recoder Nel nostro caso abbiamo poi usato un'app Android gratuita come Crop & Trim Video per rimuovere gli elementi dell'interfaccia. Si può invece usareper ruotare la registrazione dello schermo acquisita in modalitàScegliendo la versione inglese del motore di ricerca di Google quindi digitandonella casella ricerca, con un po’ di scorrimento in più nella pagina dei risultati, si troveràcon la possibilità di porre una riproduzione virtuale dello scheletro umano dove più si preferisce.Gli appassionati di astronomia possono fare lo stesso digitando, ad esempio,e così via seguiti dai termini. Questi contenuti, infatti, non sono realizzati direttamente dai tecnici Google ma alcuni partner (in questo caso l'agenzia USA responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale).Già nel 2018 Google lanciò un'applicazione precedentemente conosciuta come(oggi come Playground ): essa si integra con l'app Fotocamera sviluppata dall'azienda di Mountain View e permette di aggiungere alla scena, qualunque cosa si inquadri, personaggi di film e cartoni animati famosi che entreranno così a far parte dei propri scatti fotografici e dei video realizzati in ambienti interni ed esterni.Playground sarebbe utilizzabile solamente sui dispositivi Google Pixel: forzando l'installazione dell'app Fotocamera di Google (vedere Google Camera: come usarla su tutti i dispositivi Android ) anche su altri device, è possibile scaricare e utilizzare senza problemi anche Playground (cliccare sui pulsanti arancioni in calce a questa pagina per effettuare il download e l'installazione del file APK).A questo punto, avviando l'app Google Camera quindi portandosi nella sezionesi troverà la nuova icona. Facendovi clic si aprirà il mondo della realtà aumentata Google.