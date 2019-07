NAS Synology veloce, capiente e ultracompatto: ecco DS419slim

Synology è un'azienda specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni NAS, per la sorveglianza IP e apparecchiature di rete.

Sfruttando i vantaggi offerti dalle tecnologie più recenti, in particolare dall'approccio cloud, Synology aiuta gli utenti a centralizzare l'archiviazione e il backup dei dati, ad accedere ai file memorizzate nelle reti aziendali, dell'ufficio o di casa quando ci si trovasse anche a migliaia di chilometri di distanza, a implementare soluzioni di videosorveglianza professionali e gestire le reti in modo affidabile, sicuro e accessibile: ne abbiamo parlato in questi nostri articoli.



Di recente Synology ha presentato DiskStation DS419slim, un NAS a 4 vani con supporto per unità da 2,5 pollici.

Lo chassis ultra-compatto che caratterizza la nuova unità NAS, nasconde una capacità raw fino a 20 TB con quattro hard disk da 2,5 pollici.





combinata con un design ultra-compatto.Il processore dual-core offre buone prestazioni e nel complesso il NAS DS419slim riesce a ridurre significativamente i consumi non superando i 20 Watt circa.Sul versante prestazionale, DS419slim consente di, dispone di porte dual LAN 1 Gigibit Ethernet con supporto perIl NAS, come accennato nell'introduzione, accoglie fino a quattro hard disk o SSD da 2,5 pollici(anche in configurazione RAID 5/6) e si presenta come unIl sistema operativo preinstallato nel NAS DS419slim è, come sempre,(DSM), aggiornato alla più recente versione e continuamente foriero di nuove funzionalità grazie ai frequenti rilasci effettuati dai tecnici Synology.Con un unico NAS si possono assolvere non soltanto le esigenze di storage più disparate, ma abbracciare un'efficace ed efficiente politica di backup centralizzata, allestire in un attimo un server VPN sicuro, abilitare funzionalità per la collaborazione e la condivisione dei dati, allestire sistemi di videosorveglianza e molto altro ancora.Maggiori informazioni sul nuovo NAS DS419slim sono disponibili a questo indirizzo , sul sito ufficiale.