Synology al COMPUTEX 2025: innovazione tra edge computing, sicurezza dei dati e produttività cloud-native

Il COMPUTEX 2025, in corso a Taipei, funge da palcoscenico per Synology che si presenta con un insieme di soluzioni all’avanguardia dallo storage enterprise alla produttività privata, fino alla videosorveglianza intelligente. L’azienda taiwanese consolida la propria posizione di leader nel settore, presentando una gamma completa di strumenti pensati per garantire continuità operativa, sicurezza by design e pieno controllo sui dati, sia in ambito aziendale che domestico.

Dalla potente infrastruttura NVMe all-flash PAS7700 alla nuova appliance di backup DP7200, dalle soluzioni per la videosorveglianza cloud-native alle piattaforme collaborative ChatPlus e Synology Meet, fino al nuovo cloud privato familiare BeeStation Plus, Synology mette in mostra una visione coerente e innovativa: un ecosistema unificato in cui performance, protezione dei dati e privacy convivono senza compromessi.

PAS7700: storage NVMe active-active per le imprese

Tra le soluzioni enterprise, spicca il nuovo PAS7700, una piattaforma storage all-flash NVMe con architettura active-active a doppio controller, pensata per carichi ad alta disponibilità come database OLTP, virtualizzazione su larga scala e ambienti containerizzati.

Grazie alla connettività NVMe end-to-end e all’ottimizzazione dei percorsi I/O, PAS7700 raggiunge picchi di 2 milioni di IOPS con latenze al di sotto del millisecondo, superando di tre volte le performance dei NAS Synology precedenti. A ciò si aggiungono funzioni di backup 3-2-1-1, replica sincrona e snapshot persistenti, fondamentali per garantire business continuity e cyber resilience in contesti critici.

ActiveProtect DP7200: backup distribuito e resiliente, anche in ambienti edge

Il nuovo DP7200, elemento portante dell’infrastruttura ActiveProtect, rappresenta un’evoluzione nelle strategie di backup distribuito. Si configura come un’appliance stand-alone oppure come nodo di controllo per ambienti centralizzati con gestione CMS.

Tra le sue funzionalità principali:

immutabilità dei dati , per protezione da ransomware;

, per protezione da ransomware; segmentazione di rete e isolation vault;

e isolation vault; backup e ripristino orchestrati per ambienti multi-sito, ibridi e cloud-native.

Pensato per ridurre al minimo la finestra di ripristino (RTO) e assicurare la continua disponibilità di copie di backup integre, grazie alla verifica automatica, DP7200 è ideale per aziende con filiali remote o workload su edge node.

C2 Surveillance: VMS cloud-native per videosorveglianza scalabile

Con C2 Surveillance, Synology porta la videosorveglianza in cloud a un nuovo livello. Questo nuovo Video Management System (VMS) cloud-native permette di eliminare l’NVR on-premise, spostando la gestione e l’analisi nel cloud con Synology C2.

Progettato per scenari distribuiti multi-sito, il sistema supporta:

registrazione locale persistente, anche offline (failover nativo);

persistente, anche offline (failover nativo); integrazione con Active Directory ;

; gestione granulare dei permessi e accesso multi-tenant;

e accesso multi-tenant; funzionalità di AI analytics avanzate, come il riconoscimento facciale e il tracciamento di oggetti.

Quella presentata da Synology al COMPUTEX 2025, è un’infrastruttura ideale per grandi retail, catene alberghiere o istituzioni pubbliche con esigenze di sorveglianza distribuita e compliance normativa.

ChatPlus e Synology Meet: produttività on-premise e sovranità digitale

La suite Synology Office, integrata in tutti i sistemi NAS dell’azienda, si arricchisce di due nuovi strumenti:

ChatPlus : piattaforma di messaggistica team-based con permessi avanzati, controllo dei dati e cifratura end-to-end;

: piattaforma di team-based con permessi avanzati, controllo dei dati e cifratura end-to-end; Synology Meet: soluzione di videoconferenza self-hosted, basata su cloud privato, con qualità video HD, gestione partecipanti, screen sharing e registrazioni on-premises.

Entrambe le applicazioni sfruttano l’infrastruttura Synology per garantire sovranità digitale e conformità alle normative come il GDPR, offrendo un’alternativa solida a servizi SaaS esterni.

BeeStation Plus: cloud domestico intelligente con AI e backup automatizzato

Con il lancio di BeeStation Plus, Synology guarda anche all’ambito consumer, offrendo una soluzione di cloud privato familiare che unisce:

backup automatico di iCloud Photos;

di iCloud Photos; integrazione con Plex per lo streaming multimediale;

per lo streaming multimediale; snapshot locali e backup cloud offsite tramite BeeProtect.

La novità più interessante è l’integrazione con la videocamera CC400W, per una videosorveglianza domestica AI-powered, capace di rilevare movimenti umani, presenza di animali, manomissioni e anomalie sonore, con notifiche in tempo reale via app mobile.