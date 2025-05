Videosorveglianza ottimizzata: Synology CC400W e Surveillance Station in azione

Chi in passato ha utilizzato soluzioni per la videosorveglianza, si è spesso scontrato con problemi di interoperabilità. Telecamere e NVR/DVR di brand diversi possono non essere compatibili, limitando le possibilità di personalizzazione e ampliamento. Tra i prodotti di punta utili per predisporre una soluzione per la videosorveglianza professionale spicca Synology Surveillance Station, un sistema superiore rispetto ad altre soluzioni grazie alla sua estrema flessibilità, compatibilità e potenza funzionale.

A differenza dei sistemi proprietari che vincolano l’utente a un solo marchio di telecamere, Synology Surveillance Station supporta oltre 8.800 modelli di telecamere di più di 180 brand, offrendo così una libertà senza precedenti nella scelta dell’hardware. Questa apertura si traduce in un sistema personalizzabile, che può adattarsi a qualsiasi esigenza, dal piccolo appartamento alle grandi installazioni multi-sito.

Synology Surveillance Station trasforma il NAS in un evoluto NVR per la videosorveglianza avanzata

Il NAS (Network Attached Storage) non è più soltanto una soluzione per il backup e la memorizzazione dei dati. Synology ha da tempo arricchito i suoi server NAS di una soluzione evoluta per la videosorveglianza: Surveillance Station.

Se infatti il NAS è il dispositivo per eccellenza deputato alla memorizzazione dei dati in azienda, in ufficio così come a casa, perché non utilizzarlo per salvare anche i flussi video provenienti da un intero sistema di telecamere?

Ecco quindi che il NAS Synology diventa anche un NVR (Network Video Recorder) intelligente, centralizzando la gestione, la registrazione e l’analisi dei flussi video in un’unica piattaforma integrata. Surveillance Station offre un’interfaccia utente intuitiva e completa, che consente di monitorare i flussi provenienti dalla telecamere in tempo reale, gestire eventi, attivare dispositivi I/O e personalizzare layout e registrazioni senza necessità di hardware aggiuntivo o software esterni.

Le funzionalità avanzate di Surveillance Station includono analisi video basate su intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale, il rilevamento intrusioni, il conteggio di persone e veicoli, la generazione di notifiche personalizzate, aumentando significativamente la sicurezza e l’efficienza operativa senza richiedere personale dedicato.

Opzioni di archiviazione flessibili

Surveillance Station integra ampie possibilità in termini di opzioni di archiviazione, con backup automatici su cloud Synology C2 e crittografia AES256 per proteggere la privacy e l’integrità dei dati.

Se il NAS Synology può essere utilizzato per gestire backup, funzionalità di collaborazione per il lavoro in team (accessibili anche a distanza), per eseguire macchine virtuali, per classificare e organizzare foto e video, giusto per citare alcune possibili applicazioni, Surveillance Station ne amplia enormemente le potenzialità.

La memorizzazione dei flussi video sul NAS può essere estesa con il trasferimento dei dati anche sul cloud. Per godere di un livello di sicurezza ancora maggiore. Se infatti il NAS dovesse essere danneggiato o sottratto a seguito di un furto, si potrà sempre contare sulla disponibilità della copia di backup conservata sul cloud.

Surveillance Station: massima compatibilità e interoperabilità

Come evidenziato in apertura, Synology Surveillance Station è compatibile con la stragrande maggioranza delle telecamere di qualunque produttore grazie a una strategia di massima apertura e standardizzazione.

Grazie al supporto dello standard ONVIF, la soluzione proposta da Synology per la videosorveglianza permette di integrare facilmente tutte le telecamere compatibili, anche quelle non presenti nell’elenco ufficiale dei modelli supportati.

Il bello di Surveillance Station è che il software riconosce automaticamente buona parte delle telecamere di qualsiasi produttore. Per i modelli non presenti nell’elenco ufficiale, è possibile aggiungerli manualmente, inserendo i parametri di connessione (indirizzo IP, porta, percorso stream, credenziali).

Una flessibilità che rende Surveillance Station una delle soluzioni più universali per la gestione della videosorveglianza.

Installazione semplice e immediata

Aggiungere Surveillance Station al NAS Synology è semplicissimo. Basta cliccare sull’icona del Centro pacchetti e cercare Surveillance Station: l’installazione richiederà pochi minuti.

A questo punto, Surveillance Station diventa accessibile da browser usando l’interfaccia Web del NAS Synology (si presenta come una delle tante applicazioni installabili sul NAS). Configurando un alias ed eventualmente una porta personalizzata, si può accedere a Synology Station direttamente, usando l’URL dedicato, senza passare per DSM (DiskStation Manager):

Installando l’app Synology DS cam (ne parliamo poco più avanti) diventa possibile gestire tutte le telecamere e controllare i flussi video anche da dispositivi mobili Android e iOS.

Sia Surveillance Station in versione Web che l’app DS cam permettono di visualizzare su una griglia tutti i flussi streaming provenienti in tempo reale dalle telecamere che formano la propria configurazione. Questo indipendentemente dalle caratteristiche delle singole telecamere e dal nome del produttore.

I vantaggi di Synology CC400W, videocamera WiFi basata sull’AI

Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli utenti che cercano una soluzione di videosorveglianza versatile, semplice da installare e dotata di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale (AI), Synology ha presentato la sua videocamera WiFi CC400W.

Synology CC400W è la prima videocamera WiFi dell’azienda ad offrire un’elevata qualità video (2560×1440 a 30 fps) con HDR, ampio campo visivo di 125°, visione notturna a 10 metri grazie a un potente LED IR e audio bidirezionale integrato. È progettata per essere resistente alle intemperie con certificazione IP65 e supporta la connettività WiFi dual-band (2,4 e 5 GHz), rendendo l’installazione flessibile e senza necessità di cablaggio. Queste caratteristiche la rendono ideale per piccoli uffici, negozi, home office e ambienti professionali che vogliono migliorare la sicurezza senza complicazioni tecniche.

Integrazione con Surveillance Station

L’integrazione della videocamere CC400W con Surveillance Station porta con sé tanti vantaggi significativi. Tra questi:

Gestione semplificata : La videocamera Synology CC400W si integra facilmente con Surveillance Station grazie anche all’app DS cam per i dispositivi mobili, permettendo una configurazione rapida, aggiornamenti automatici e monitoraggio fluido senza necessità di licenze aggiuntive per i dispositivi di sorveglianza.

: La videocamera Synology CC400W si integra facilmente con Surveillance Station grazie anche all’app DS cam per i dispositivi mobili, permettendo una configurazione rapida, aggiornamenti automatici e monitoraggio fluido senza necessità di licenze aggiuntive per i dispositivi di sorveglianza. Sorveglianza intelligente : Grazie alle funzionalità AI integrate, la CC400W invia notifiche in tempo reale per eventi specifici come il rilevamento di persone e veicoli, intrusioni, tracciamento automatico e Instant Search (ne parliamo tra poco). Collegandola ai sistemi DVA (Deep Learning Video Analytics) di Synology si possono estendere le capacità abilitando il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle targhe e il conteggio delle persone.

: Grazie alle funzionalità AI integrate, la CC400W invia notifiche in tempo reale per eventi specifici come il rilevamento di persone e veicoli, intrusioni, tracciamento automatico e Instant Search (ne parliamo tra poco). Collegandola ai sistemi DVA (Deep Learning Video Analytics) di Synology si possono estendere le capacità abilitando il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle targhe e il conteggio delle persone. Sicurezza e privacy: La videocamera supporta i principali protocolli crittografici, scambiando i dati su un canale di comunicazione sicuro. Conforme con gli standard NDAA/TAA, la telecamera riceve aggiornamenti regolari, compresi quelli di sicurezza, a livello firmware. Inoltre, il failover con archiviazione su scheda Micro SD permette di accedere alle registrazioni video anche in caso di problemi di rete.

CC400W: videosorveglianza intelligente e affidabile con prestazioni tecniche di alto livello

La videocamera WiFi Synology CC400W è una soluzione di sorveglianza avanzata che combina dimensioni compatte e tecnologie all’avanguardia per offrire una protezione efficace, intelligente e flessibile in ogni contesto, sia indoor che outdoor.

Il sensore ad alta risoluzione garantisce una copertura ampia e dettagliata dell’ambiente, riducendo drasticamente i punti ciechi anche in aree complesse o con scarsa visibilità. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) integrata consente di ottenere immagini nitide e bilanciate anche in situazioni di forte contrasto tra luce e ombra, assicurando la leggibilità delle scene in qualsiasi condizione di illuminazione.

La telecamera CC400W non si limita a registrare immagini di alta qualità: le elabora in modo intelligente per garantire un’efficienza operativa senza compromessi. Grazie al sofisticato algoritmo di controllo dinamico del bitrate, la videocamera adatta automaticamente la quantità di dati trasmessi in base alla complessità della scena, mantenendo sempre un’elevata definizione.

L’approccio consente di ottimizzare l’uso della larghezza di banda e dello spazio di archiviazione, riducendo i requisiti fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali. Il risultato è un sistema di sorveglianza capace di conservare più dati, più a lungo e con maggiore dettaglio, anche su infrastrutture di rete limitate o con spazio di memorizzazione ridotto.

Il modulo audio bidirezionale integrato permette la comunicazione in tempo reale, rendendo possibile l’interazione immediata con i visitatori o la dissuasione di potenziali intrusi (il microfono può comunque essere eventualmente disabilitato tramite le impostazioni).

Configurare la telecamera WiFi CC400W: un gioco da ragazzi

Prima di impostare la telecamera Synology CC400W è importante aver già installato il software Surveillance Station sul NAS. Diversamente la configurazione tramite app DS cam non sarà possibile.

L’aggiunta della telecamera si concretizza, quindi, toccando l’icona “+” nella sezione Videocamere dell’applicazione. La connessione alla stessa rete locale su cui è a sua volta attestato il NAS, è possibile via Bluetooth, avvicinando lo smartphone alla CC400W oppure mediante codice QR. In quest’ultimo caso, basta confermare la password della WiFi e mostrare alla telecamera CC400W il codice QR generato e visualizzato sul display del telefono.

Dopo aver aggiunto la telecamera CC400W, il consiglio è quello di verificare subito tramite Surveillance Station (quindi collegandosi da browser alla dashboard di amministrazione) se fossero disponibili eventuali aggiornamenti del firmware.

Rilevamento persone, veicoli e intrusioni

Sia tramite app che attraverso Surveillance Station da browser Web, è possibile definire l’area o le aree all’interno delle quali deve risultare abilitato il rilevamento di veicoli e persone.

Synology permette anche di tracciare una barriera, una vera e propria linea di demarcazione, che – superata da un veicolo o da una persona – attiva il rilevamento intrusione. Nella schermata di configurazione, da dispositivo mobile o applicazione Web, si può specificare se il superamento della linea tracciata debba essere segnalato o meno in entrambe le direzioni, quindi in ingresso come in uscita.

Le funzionalità AI che migliorano la sicurezza

Posto che Synology Surveillance Station è compatibile con migliaia di telecamere dei produttori più diversi, la videocamera CC400W consente di beneficiare di tutti i vantaggi delle funzionalità AI integrate. Oltre al già citato rilevamento di persone, veicoli e intrusioni, CC400W abilita Instant Search, una funzione che permette di effettuare ricerche rapide in tutte le registrazioni, individuando facilmente eventi specifici come la presenza di persone o veicoli in determinati orari o zone.

La videocamera Synology può inoltre seguire automaticamente il movimento di persone o veicoli, mantenendoli nel campo visivo e migliorando la sorveglianza attiva (funzione di tracciamento automatico). Abbinata ai sistemi DVA (Deep Learning Video Analytics) Synology, inoltre, CC400W può contare le persone che attraversano un’area nonché abilitare il riconoscimento di volti e targhe fornendo dati utili per analisi di traffico o sicurezza.

Agendo su Surveillance Station, si possono anche applicare sui flussi video delle maschere privacy, per nascondere aree sensibili. L’impostazione delle maschere privacy può essere permanente oppure limitata alla sola visualizzazione in diretta.

Accesso remoto al sistema di videosorveglianza Synology

L’accesso remoto ai flussi video gestiti tramite Surveillance Station è garantito tramite interfaccia Web e app DS cam, con supporto per il portale QuickConnect, che facilita il controllo ovunque ci si trovi.

In altre parole, è possibile configurare l’accesso al NAS Synology come si preferisce: si può usare un server VPN installato in locale (anche sullo stesso NAS), esporre l’interfaccia di Surveillance Station sull’IP pubblico (preferibilmente indicando i dispositivi autorizzati a collegarsi da remoto, ad esempio tramite filtro sugli IP) oppure servirsi del comodo servizio QuickConnect che si appoggia al cloud di Synology per abilitare l’accesso a distanza al NAS.

La configurazione che abbiamo usato: NAS Synology DS224+ e due hard disk HAT3300

Nella nostra configurazione, abbiamo utilizzato un NAS Synology DiskStation DS224+ con due hard disk HAT3300 da 4 TB ciascuno.

Abbinare il NAS Synology DS224+ con due hard disk HAT3300 è una scelta azzeccata, anche per le attività di videosorveglianza, per diversi motivi:

Prestazioni elevate e affidabili : il NAS DS224+ è dotato di un processore Intel Celeron J4125 quad-core fino a 2,7 GHz e 2 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 6 GB), che garantiscono una gestione fluida e veloce dei flussi video multipli tipici della videosorveglianza.

: il NAS DS224+ è dotato di un processore Intel Celeron J4125 quad-core fino a 2,7 GHz e 2 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 6 GB), che garantiscono una gestione fluida e veloce dei flussi video multipli tipici della videosorveglianza. Due vani con supporto RAID : Con due alloggiamenti per unità SATA da 3,5” o 2,5”, il DS224+ permette configurazioni RAID, assicurando la protezione dei dati video contro guasti hardware.

: Con due alloggiamenti per unità SATA da 3,5” o 2,5”, il DS224+ permette configurazioni RAID, assicurando la protezione dei dati video contro guasti hardware. Hard disk Synology HAT3300 ottimizzati : I dischi HAT3300 sono progettati specificamente per i NAS Synology, offrendo alta affidabilità, prestazioni costanti e una migliore integrazione con il sistema operativo DSM e Surveillance Station. Sono quindi supporti eccellenti a supporto di registrazioni video continue e senza interruzioni.

: I dischi HAT3300 sono progettati specificamente per i NAS Synology, offrendo alta affidabilità, prestazioni costanti e una migliore integrazione con il sistema operativo DSM e Surveillance Station. Sono quindi supporti eccellenti a supporto di registrazioni video continue e senza interruzioni. Efficienza energetica e compattezza : DS224+ è un sistema a basso consumo (circa 14,7 W in attività) e dalle dimensioni compatte, ideale per installazioni edge o piccoli uffici dove la videosorveglianza deve essere efficiente senza occupare troppo spazio.

: DS224+ è un sistema a basso consumo (circa 14,7 W in attività) e dalle dimensioni compatte, ideale per installazioni edge o piccoli uffici dove la videosorveglianza deve essere efficiente senza occupare troppo spazio. Espandibilità e backup: Oltre alla capacità iniziale di 8 TB (2 x 4 TB), il sistema permette di espandere la memoria RAM e integrare backup su cloud Synology C2, garantendo sicurezza e scalabilità nel tempo.

In sintesi, il DS224+ con due hard disk HAT3300 offre un equilibrio ideale tra potenza di calcolo, affidabilità, capacità di archiviazione e integrazione software, risultando una soluzione robusta, efficiente e professionale per allestire sistemi di videosorveglianza all’avanguardia.

Conclusioni

La scelta di una piattaforma di videosorveglianza deve necessariamente tenere conto di criteri come la compatibilità, la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza. In questo contesto, Synology Surveillance Station si afferma come una delle soluzioni più complete, moderne e affidabili per la protezione di ambienti aziendali, professionali e domestici.

Grazie all’approccio aperto e all’integrazione nativa con oltre 8.800 modelli di telecamere, la piattaforma Synology elimina le barriere imposte dai sistemi proprietari, favorendo la piena interoperabilità tra dispositivi e marchi differenti. La possibilità di trasformare un semplice NAS in un avanzato NVR consente di sfruttare le risorse hardware esistenti per implementare un’infrastruttura di sorveglianza potente, centralizzata e facilmente espandibile.

Con il supporto per l’intelligenza artificiale, l’integrazione con i dispositivi mobili e le opzioni di archiviazione sicura su cloud, Surveillance Station rappresenta un alleato fondamentale per qualsiasi realtà che desideri puntare sulla sicurezza, senza complicazioni tecniche o investimenti onerosi. L’introduzione della videocamera CC400W, infine, testimonia la volontà di Synology di offrire un ecosistema completo, in grado di coniugare alte prestazioni, facilità di installazione e protezione dei dati in ogni contesto.

Che si tratti di un piccolo esercizio commerciale, di un’abitazione privata o di una struttura aziendale distribuita, Surveillance Station – magari coadiuvata con le telecamere intelligenti Synology – fornisce tutti gli strumenti per una videosorveglianza intelligente, sicura e orientata al futuro.

