PayPal diventa anche un'app di messaggistica: ecco come cambia - IlSoftware.it

PayPal presenta la versione rinnovata della sua app: arriverà sui dispositivi mobili Android e iOS con l'aggiunta del sistema di messaggistica che verrà lanciato entro alcune settimane.

Abbiamo detto più volte che quando si fanno acquisti su store stranieri pagare con PayPal è un'ottima garanzia: in caso di problemi è facile aprire una contestazione, spiegare l'accaduto e rivedere rapidamente il proprio denaro.

Ne parliamo nell'articolo in cui spieghiamo come funziona PayPal e utilizzare al meglio il servizio.

L'app PayPal oggi si rinnova e, come osservano gli sviluppatori, utilizzerà il machine learning per migliorare l'esperienza d'uso di ciascun utente adattando il funzionamento alle sue abitudini.

La principale novità è forse l'aggiunta di un sistema di messaggistica istantanea che debutterà nell'app PayPal nel giro di qualche settimana.

Il nuovo strumento permetterà a due utenti di comunicare reciprocamente dopo aver effettuato un trasferimento di denaro, ad esempio per confermare la ricezione della somma, inviare una nota di ringraziamento, confermare i dettagli della transazione e così via senza neppure la necessità di abbandonare l'applicazione per passare ad esempio a un'altra piattaforma di messaggistica o al classico invio di un'email.

La nuova dashboard dell'app PayPal permette di avere una visione personalizzata del conto e dei servizi che già si utilizzano facilitando anche la scoperta di tutte le funzioni aggiuntive. Da qui gli utenti possono accedere a una serie di scorciatoie e visualizzare promemoria.

Il nuovo Payment Hub raccoglie gli strumenti per i pagamenti tra amici e familiari e le funzioni di donazione.

Il nuovo wallet permette agli utenti di PayPal di gestire gli strumenti di pagamento in un'unica soluzione con la possibilità di rivedere i pagamenti recenti e l'attività del conto.

Nei prossimi mesi, meccanismo che aiuta a connettersi direttamente con milioni di persone in tutto il mondo per sostenere raccolte fondi per beneficenza, sbarcherà in Europa iniziando con la Germania. L'arrivo in Italia è programmato in seguito.