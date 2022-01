Velocizzare Windows 11 e ottimizzare il sistema - IlSoftware.it

Velocizzare e ottimizzare Windows 11 con una serie di personalizzazioni applicabili avviando un semplice script.

Come avevamo visto nel caso di Windows 10, anche Windows 11 viene installato per impostazione predefinita utilizzando una serie di impostazioni che potrebbero non soddisfare l'utente, essere considerate inutili o addirittura fastidiose.

In un altro articolo abbiamo spiegato come eseguire un'installazione personalizzata di Windows 11 in modalità unattended ovvero non presidiata: l'installazione di Windows 11 diventa così più veloce ed è possibile richiedere l'applicazione di una serie di modifiche che permettono di ottimizzare e velocizzare il sistema operativo.

Ottimizzare e velocizzare Windows 11 con uno script batch

Se nel caso dell'di Windows la procedura di setup non pone alcuna domanda all'utente ed è possibile applicare tutte le regolazioni avanzate, in modo automatico, al primo avvio, come fare per rendere più snello Windows 11 e adattarlo alle proprie esigenze quando il sistema operativo risulta già installato?

Recuperando parte del lavoro svolto nel caso del file che permette di predisporre un'installazione non presidiata abbiamo creato un file batch che permette di ottimizzare e velocizzare Windows 11 con un semplice doppio clic.

Al momento le operazioni applicate sulla configurazione di Windows 11 dallo script non possono essere annullate: vi suggeriamo quindi di studiare il contenuto del file batch e verificare se tutte le modifiche che esso applica fanno davvero al caso vostro.

È anche semplice effettuare delle variazioni sul contenuto dello script batch, ad esempio per rimuovere interventi che si preferisce non vengano applicati su Windows 11.

In ogni caso consigliamo di effettuare un backup del sistema in modo da poterne effettuare un ripristino in caso di problemi.

Di seguito le ottimizzazioni per Windows 11 che sono al momento applicabili con lo script:

Attivazione Ripristino configurazione sistema (10% dell'unità dedicato alle informazioni di ripristino)

Disattivazione installazione automatica aggiornamenti mediante Windows Update (la loro disponibilità viene comunque segnalata)

Disattivazione telemetria

Disattivazione Bing Search nel menu Start

Disattivazione delle app suggerite da Windows

Disattivazione Connected User Experiences and Telemetry Service

Attivazione visualizzazione estensioni file conosciuti in Esplora file

Ripristino menu contestuale classico

Attivazione interfaccia ribbon classica in Esplora file

Visualizzazione icone sul desktop (Questo PC, Rete, Cestino, Pannello di controllo, cartella del profilo utente)

Apertura della finestra Questo PC quando si avvia Esplora file

Rimozione icona Microsoft Teams

Attivazione cronologia appunti per l'utente corrente

Attivazione sincronizzazione manuale appunti per l'utente corrente (valido solo se si usa un account utente Microsoft)

Disattivazione domande di sicurezza alla creazione di nuovi account utente locali

Disattivazione dei Widget

Per ottimizzare e velocizzare Windows 11 con il nostro script si possono seguire alcuni facili passaggi:

1) Visitare questa pagina, cliccarvi con il tasto destro del mouse e scegliere Salva con nome.

2) Alla comparsa della finestra di dialogo Salva con nome scegliere la cartella dove si vuole memorizzare lo script quindi digitare nella casella Nome file "win11_optimize.bat" virgolette comprese. Premere quindi Salva.

3) Portarsi nella cartella in cui si è salvato il file batch e verificare che il suo nome sia win11_optimize.bat . In caso contrario rinominarlo correttamete.

4) Cliccare con il tasto destro su win11_optimize.bat e selezionare la voce Esegui come amministratore.

5) Alla comparsa dell'avviso PC protetto da Windows cliccare su Ulteriori informazioni quindi sul pulsante Esegui comunque.

6) Comparirà una schermata a sfondo nero che provvederà ad applicare una serie di modifiche sulla configurazione di Windows. Al termine della procedura basterà premere un tasto per riavviare Windows 11 dopo un'attesa di 10 secondi.

Prima di eseguire lo script si può aprire il file batch con un editor di testo come il Blocco Note di Windows 11 oppure con Notepad++: eliminano i blocchi che non interessano (sono tutti chiaramente commentati), si può evitare che lo script applichi modifiche indesiderate.

Tutte le modifiche inserite nel file batch possono essere utilizzate anche in ambito aziendale distribuendole mediante i GPO e un controller di dominio Active Directory.