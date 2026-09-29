Cloud europeo e costi certi, fino a 250€ di credito per provare Aruba Cloud

Aruba Cloud mette a disposizione un cloud europeo certificato e AI-ready: i nuovi utenti ricevono un credito fino a 250 euro.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 set 2026
Cloud europeo e costi certi, fino a 250€ di credito per provare Aruba Cloud
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Negli ultimi anni, complici le politiche dell’amministrazione Trump, tante aziende e numerosi liberi professionisti che operano all’interno dell’Ue hanno iniziato a considerare soluzioni europee per la creazione e gestione di dati, servizi critici e applicazioni. Un servizio di rilievo è Aruba Cloud, cloud europeo certificato e AI-ready, sicuro e performante, con la possibilità di usufruire di un credito fino a 250 euro per provare i servizi.

Pagina offera Aruba Cloud

cloud europeo

Per le aziende e i freelance in Italia il vantaggio è di poter fare affidamento sul più importante cloud provider italiano, oltre alla certezza di poter contare sulla conservazione dei propri dati in infrastrutture all’avanguardia sul territorio nazionale. L’altro fiore all’occhiello è rappresentato dai costi certi e prevedibili, che permettono di evitare brutte sorprese.

L’elenco dei servizi che compongono l’offerta di Aruba Cloud include server dedicati, server per Private AI, GPU on demand e componenti network. Tra i servizi più gettonati figurano i server dedicati, ideali per workload che necessitano di conformità e sicurezza. Aruba garantisce la massima configurabilità, nonché data center certificati Rating 4 e ISO 22237.

Di recente, poi, hanno preso sempre più importanza i server dedicati per AI e machine learning. Si tratta di server con GPU che consentono ad un’attività di sviluppare progetti innovativi basati sull’intelligenza artificiale. A differenza però degli altri provider, che propongono servizi di AI online, Aruba mette a disposizione dei suoi clienti l’intero controllo sui loro dati e risorse interamente dedicate ai loro progetti.

Per disponibilità e prezzi, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all’offerta.

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