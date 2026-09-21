Hosting WordPress con dominio incluso a costo zero per 1 anno con IONOS

Se si è alla ricerca di un hosting WordPress affidabile e allo stesso tempo conveniente, il piano Expand di IONOS può essere una valida alternativa. Al momento è in offerta a 0 euro al mese per dodici mesi e include un dominio, cinque indirizzi e-mail e tutta una serie di strumenti AI che agevolano la crescita del proprio progetto online.

A proposito di intelligenza artificiale, vi è anche un website builder con AI che consente di creare un sito web da zero nel giro di pochi minuti. Non sono richieste conoscenze né di informatica né di programmazione, di conseguenza chiunque può avverare il proprio sogno di avere un sito tutto per sé.

Il funzionamento del website builder basato sull’intelligenza artificiale è piuttosto semplice. Tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo preciso l’idea del proprio nuovo progetto, sarà poi l’AI ad interpretare il messaggio nel migliore dei modi dando vita a una prima bozza professionale del sito che si ha in mente.

In questa prima fase ciascun utente può personalizzare il sito a proprio piacimento, attraverso un comodo editor drag & drop facile da usare, anche per chi non ha alcuna dimestichezza con uno strumento simile e per tutti coloro che non hanno studiato grafica o un’altra materia simile.

Una volta terminate le eventuali modifiche, si potrà procedere con la pubblicazione online del sito. Con IONOS è poi possibile usufruire di prestazioni superiori alla concorrenza, in particolare per quanto riguarda la velocità di caricamento delle pagine, uno degli elementi determinanti per offrire un’esperienza d’uso significativa a lettori e potenziali clienti.

Al termine del primo anno, il piano Expand si rinnova a 10 euro al mese.