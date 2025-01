Seeweb: Housing e Colocation per gestire il tuo hardware

Le aziende sono costantemente alla ricerca di soluzioni affidabili in grado di ospitare e gestire le proprie infrastrutture IT. Chi ha la necessità di una struttura in cui migrare ed installare i propri server, deve poter fare riferimento a partner che sappiano offrire degli spazi sicuri e presidiati in cui collocare il proprio hardware, mantenendo un elevato livello di performance. I servizi di Housing e Colocation offerti da Seeweb rappresentano una risposta a queste esigenze, fornendo degli ambienti per l’installazione e la gestione dell’hardware aziendale che garantiscono alimentazione elettrica ottimale, disponibilità continua della rete e un connessione di rete ridondata inclusa nel servizio.

Housing e Colocation, cosa sono

Tra i concetti di Housing o Colocation vi è principalmente una differenza semantica. I due termini infatti sono spesso utilizzati in modo intercambiabile per descrivere lo stesso tipo di servizio. Esso consiste nell’allocare i server e apparecchiature IT all’interno di un Data Center esterno. Tale approccio permette di beneficiare di infrastrutture avanzate senza dover sostenere i costi e le complessità legate alla gestione di un’infrastruttura sviluppata internamente.

Grazie ai servizi di Housing o Colocation forniti da un provider specializzato come Seeweb è possibile concentrarsi sul proprio modello di business e sulla produttività. Lasciando che la gestione dell’infrastruttura venga operata da personale competente nel monitoraggio dei Data Center e nella prevenzione delle minacce più diffuse. Come per esempio gli attacchi DoS mirati a colpire i servizi online tramite la generazione arbitraria di grandi volumi di traffico.

Il tutto con la garanzia di un supporto veloce e costante.

I servizi di Housing e Colocation di Seeweb

I Data Center di Seeweb sono localizzati in Italia presso:

Milano Caldera : 1000 mq dove vengono offerti servizi di colocation e Cloud Computing, con una potenza massima di 500KW e un PUE (Power Usage Effectiveness) medio stagionale di circa 1.6.

: 1000 mq dove vengono offerti servizi di colocation e Cloud Computing, con una potenza massima di 500KW e un PUE (Power Usage Effectiveness) medio stagionale di circa 1.6. Frosinone: un impianto da 1000 mq in grado di vantare un PUE medio stagionale di circa 1.3-1.35 e una potenza massima di 1000KW per la Colocation e il Cloud Computing.

Tutte le server Farm, inoltre, sono certificate:

ISO 14001 : per l’alto livello di efficienza con un impatto ambientale nullo e l’uso di energia 100% rinnovabile;

: per l’alto livello di efficienza con un impatto ambientale nullo e l’uso di energia 100% rinnovabile; ISO 20000 : per la qualità dell’IT Service Management nella fornitura di servizi interni e di quelli erogati agli utenti;

: per la qualità dell’IT Service Management nella fornitura di servizi interni e di quelli erogati agli utenti; ISO 27001: per gli elevati standard di sicurezza fisica e logica, il controllo degli accessi a doppio fattore, la videosorveglianza e non solo.

La compagnia offre diverse soluzioni di Housing e Colocation, adattabili alle esigenze di ogni cliente. Analizziamole nel dettaglio.

Shelf Colocation

Ideale per piccole installazioni, quando per esempio un armadio rack potrebbe rappresentare una soluzione eccessiva. Questa opzione prevede l’in housing nello spazio all’interno di un rack (1/3 di rack) con chiusura a chiave. Garantendo sicurezza e accessibilità.

Nello shelf sono disponibili un doppio cavo di rete, l’alimentazione elettrica ed eventuali altre tipologie di connettività o servizi erogabili a seconda delle esigenze. Senza costi aggiuntivi vengono forniti servizi avanzati tra cui la connessione di rete ridondata, la possibilità di annunciare reti e la difesa proattiva contro gli attacchi DoS.

Si può decidere di integrare l’offerta con opzioni aggiuntive e realizzare un’infrastruttura protetta, managed (quindi gestita) e performante accedendo ad esempio a servizi di Backup as a Service, remote hands con supporto sistemistico on site e interconnessione Cloud per utilizzare le risorse di più provider.

Rack Colocation

Pensata per le realtà che sono alla ricerca di alti livelli di flessibilità e scalabilità per i propri server aziendali. Essa mette a disposizione un intero armadio rack dedicato (42U), con una profondità di 1000mm, in grado di ospitare server di ultima generazione e supportare potenze elevate. Anche in questo caso sono attivabili delle opzioni addizionali per una maggiore personalizzazione del servizio. Così come sono disponibili la connessione di rete ridondata, il supporto per il network announcement e la protezione dagli attacchi DoS.

Diversamente da quanto accade con il piano Shelf, con la Rack Colocation vi è la disponibilità di un intero armadio. Permettendo l’allocazione di macchine che occupano più di 13 unità. Ciascun armadio è in grado di ospitare sino a 42 unità in ambienti monitorati costantemente, la temperatura è controllata e costante e lo staff tecnico sempre pronto ad intervenire per gestire qualsiasi situazione.

Cage

Una formula pensata per chi necessita di requisiti particolari in termini di privacy e sicurezza. Il servizio Cage prevede l’installazione di macchinari da pavimento in un’area isolata, delimitata da una rete metallica e più ampia all’interno del Data Center. Offrendo un livello di riservatezza superiore è quindi un’alternativa ideale alla creazione di un CED (Centro di Elaborazione Dati) interno.

Con Cage ci si può avvalere di un accesso privato ai rack e le dimensioni dell’area di installazione vengono definite in base alle necessità di un’impresa.

Per ora si tratta di una soluzione disponibile nel solo Data Center di Milano Caldera. L’attivazione prevede una fase di pre-sales personalizzata con la consulenza degli ingegneri di Seeweb che permette di individuare una soluzione su misura per la propria azienda.

Come per gli altri prodotti è possibile definire un programma di accesso ai server o ottenere un badge per accedere ad essi in qualunque momento, senza limitazioni in termini di giorni o orari.

Garanzie di sicurezza in un ambiente protetto

Indipendentemente dalla soluzione scelta, i servizi di Housing e Colocation di Seeweb offrono:

alimentazione elettrica ottimale con sistemi ridondati che garantiscono continuità operativa anche in caso di guasti o interruzioni.

con sistemi ridondati che garantiscono continuità operativa anche in caso di guasti o interruzioni. Connettività ridondata : le connessioni di rete multiple assicurano una disponibilità continua e performance sempre elevate.

: le connessioni di rete multiple assicurano una disponibilità continua e performance sempre elevate. Sicurezza fisica e logica : i Data Center vengono sorvegliati 24 ore su 24, tutto l’anno, con sistemi avanzati di controllo degli accessi e protezione da attacchi DoS.

: i Data Center vengono sorvegliati 24 ore su 24, tutto l’anno, con sistemi avanzati di controllo degli accessi e protezione da attacchi DoS. Efficienza energetica: l’uso di energia certificata da fonti rinnovabili e sistemi di raffreddamento a basso impatto ambientale assicurano la conformità ai criteri europei DNSH (Do Not Significant Harm).

La reception dei Data Center è aperta giorno e notte e la sicurezza delle strutture viene garantita anche da gruppi elettrogeni di emergenza ridondanti N+1, impianti antincendio Hi-Fog che sfruttano acqua e azoto, sistemi di rilevazione dei fumi e di raffrescamento nonché dalla presenza di personale pronto a gestire il riavvio degli apparati nel caso in cui se ne presentasse la necessità.

Banda IP TrafficFlex

Seeweb è in grado di assicurare flessibilità e banda garantita grazie al modello IP TrafficFlex. Si tratta di un un modello di disponibilità e tariffazione che non prevede lo shaping sulla disponibilità di banda IP e permette di gestire anche i picchi di traffico improvvisi fino alla velocità di porta (Port Bit Rate) acquistata. Senza limitazioni. In questo caso la banda garantita coincide sempre con la velocità della porta, garantendo performance costanti.

Nota anche come tariffazione al 95° percentile, la banda IP TrafficFlex offre appunto una tariffazione flat fino al valore di banda richiesta. Una volta superato il limite del 95° percentile l’utilizzatore paga sulla base degli Mbps consumati. Questo significa che è consigliabile incrementare il valore della banda richiesta quando il limite del 95° percentile viene superato per più mesi di seguito.

Conclusione

Affidarsi ai servizi di Housing e Colocation di Seeweb comporta diversi benefici in termini di riduzione dei costi, scalabilità, possibilità di avvalersi di supporto specializzato e compliance con le normative vigenti. Le sue soluzioni permettono infatti di eliminare le spese legate alla gestione di un Data Center interno con la possibilità di adattare le risorse in base alle esigenze aziendali. Un team di esperti è sempre attivo per la gestione e il monitoraggio dell’infrastruttura e i Data Center sono certificati e conformi ai più alti standard di sicurezza e sostenibilità ambientale.

I servizi di Housing e Colocation offerti da Seeweb rappresentano quindi una soluzione ottimale per le aziende che desiderano migrare le proprie infrastrutture IT e ospitarle in ambienti sicuri, efficienti e gestiti da professionisti.