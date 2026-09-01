Sito con WordPress gratis per 1 anno e dominio incluso con IONOS

Settembre è un periodo paragonabile a Capodanno, per chi ha l’ambizione di cambiare in modo drastico la propria vita. Chi ad esempio ha il desiderio di aprire un sito web può approfittare della promozione di IONOS, azienda di web hosting tedesca che offre 1 anno di hosting per WordPress gratis.

Il pacchetto in offerta include un dominio gratuito, cinque caselle di posta elettronica e un plugin di caching che offre tempi di caricamento più veloci rispetto alla media, per l’avvio di un nuovo progetto web ambizioso e in grado di durare nel tempo. In più vi sono utili funzioni AI, tramite cui gli utenti possono creare testi, pagine, articoli di blog e immagini.

Entrando più nel dettaglio, il piano protagonista dell’offerta di IONOS prevede uno spazio di archiviazione su SSD pari a 50 GB, più che sufficiente per soddisfare le esigenze di blog, siti di informazione ed e-commerce.

L’azienda di web hosting leader in Europa effettua inoltre frequenti analisi alla ricerca di eventuali malware nei plugin e nei temi di WordPress. A questo proposito, i pacchetti Boost ed E-commerce includono anche la funzione che permette di rimuovere le eventuali minacce in automatico.

Rimane poi da menzionare il website builder con AI, lo strumento che permette a tutti di creare un sito web partendo da una semplice descrizione del proprio progetto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto al passato, quando l’apertura di un nuovo sito era un discorso che riguardava soltanto le agenzie specializzate e tutti coloro che avevano conoscenze di programmazione.

L’offerta sul pacchetto hosting per WordPress di IONOS a costo zero per un anno è valida per un periodo di tempo limitato. Al termine dei primi dodici mesi, il piano si rinnova a 10 euro al mese, con la possibilità di disdire prima del rinnovo automatico senza costi aggiuntivi.