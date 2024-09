Hosting WordPress Gestito e preinstallato con ServerPlan

Un’iniziativa di successo può nascere anche dall’osservazione attenta della realtà, dei cambiamenti in atto, delle tendenze che si affermano e avvicendano. Per questa ragione è importante monitorare il mercato e i target che lo compongono modulando l’offerta in base ai trend che influenzano la domanda. Questo vale per qualsiasi azienda e soprattutto per i fornitori di servizi IT che operano in un settore in continua evoluzione, come per esempio gli hosting provider. Ma in che modo l’osservazione della realtà diventa motore per la creazione di una soluzione ad alto valore aggiunto? Per rispondere a questa domanda possiamo fare riferimento ad un servizio, l’Hosting WordPress Gestito e preinstallato di ServerPlan e alla sua genesi.

Come nascono i piani Hosting WordPress Gestito e preinstallato di ServerPlan

Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, un periodo di grandi cambiamenti non soltanto per il comparto tecnologico, ServerPlan ha individuato la crescita di un nuovo target in grado di rappresentare una significativa quota di mercato. Esso era costituito da utenti consci dell’importanza di costruire la propria identità digitale.

Sempre più persone e aziende avevano compreso l’importanza di raggiungere questo obbiettivo tramite un sito Web. In molti però vedevano i loro progetti ostacolati da complessità tecniche apparentemente insormontabili. Da qui la decisione di offrire dei piani che fossero interamente gestiti, lasciando all’utente l’unica incombenza di creare il proprio sito.

Con i piani Hosting WordPress Gestito e preinstallato di ServerPlan, infatti, non dovrai effettuare alcuna installazione manuale. Tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress sono abilitati di default così come quelli per i plugin e i temi. Persino i backup sono delegati agli automatismi del provider. In questo modo hai la garanzia di un sito Internet sempre aggiornato, sicuro e con tutte le funzionalità necessarie attive da subito.

Parliamo quindi di un servizio chiavi in mano con il quale non avrai mai la necessità di occuparti degli aspetti tecnici legati a installazioni, configurazioni, monitoraggio, manutenzione, upgrade e sicurezza. Potrai concentrarti invece sull’affermazione della tua identità online o quella del tuo brand. Questo significa avvalersi di un Hosting WordPress che sia veramente “Gestito”.

I vantaggi di un piano WordPress Gestito e preinstallato

A livello pratico un hosting con WordPress preinstallato è un servizio che permette di associare un’istanza del CMS al dominio acquistato, il tutto in modo quasi immediato. Con ServerPlan hai tra l’altro un dominio incluso gratuitamente nel piano scelto, non solo il primo anno ma per sempre.

Si è così in grado di iniziare ad operare con WordPress senza dover affrontare alcuna procedura di installazione. Ciò consente di evitare eventuali problemi, probabili perdite di tempo e danni che sono sempre possibili, soprattutto quando non si dispone di competenze tecniche approfondite.

Sei uno sviluppatore? Un utilizzatore esperto di CMS? Sarai comunque entusiasta della possibilità di accedere ad un’installazione di WordPress pronta all’uso, senza doverti districare tra download, account FTP, credenziali di accesso, upload, wizard, configurazioni, aggiornamenti e patch.

L’hosting WordPress di ServerPlan garantisce inoltre la possibilità di apportare delle personalizzazioni ad hoc, rendendo la fase di startup molto più semplice da affrontare. Hai poi l’affidabilità di un server appositamente ottimizzato per WordPress. Questo si traduce in velocità di caricamento delle pagine, vantaggi in termini di posizionamento nei motori di ricerca (SEO), migliore user experience e maggiore fidelizzazione degli utenti.

Per scoprire tutti i vantaggi dell’Hosting WordPress Gestito e preinstallato di ServerPlan non si può prescindere però dalle caratteristiche del servizio. Analizziamole nel dettaglio.

Caratteristiche dell’Hosting WordPress Gestito e preinstallato di ServerPlan

Un servizio gestito di livello professionale non può limitarsi ad offrire la preinstallazione di WordPress, per questa ragione i piani di ServerPlan includono diverse funzionalità e servizi dedicati alla massimizzazione di performance, sicurezza e produttività.

La versione di WordPress è sempre la più recente e stabile mentre il core del CMS, i temi scelti e i plugin utilizzati ricevono automaticamente gli ultimi aggiornamenti disponibili. Il rilascio delle patch generali di sicurezza avviene inoltre prima di quello ufficiale da parte degli sviluppatori di WordPress, offrendo un livello di protezione più elevato e proattivo contro gli attacchi da parte di utenti malintenzionati. Sono poi inclusi sistemi di sicurezza come firewall, scansione malware e prevenzione contro gli attacchi basati sulla Brute Force. Nello stesso modo le regole di protezione vengono costantemente aggiornate, in modo da poter fronteggiare anche le minacce più recenti.

E per quanto riguarda i backup? Le copie di sicurezza di file e dati vengono generate giornalmente in modo del tutto automatico e sono conservate in un server esterno, isolato. Possono quindi essere utilizzate in qualsiasi momento per effettuare delle procedure di ripristino in autonomia o delegarle agli esperti dell’assistenza di ServerPlan.

I piani presentano un sistema di cache preinstallato grazie al quale velocizzare le pagine e diminuire il carico di lavoro su server e database. In ogni caso lo storage di file è dati è affidato a dischi SSD NVMe che rappresentano lo stato dell’arte in termini di archiviazione e prestazioni. La navigazione degli utenti avviene poi su connessione sicura HTTPS grazie ai certificati SSL di Let’s Encrypt e i server sono costantemente monitorati per garantire sempre il massimo delle performance.

Stando così le cose gli unici rischi plausibili per un sito Web potrebbero derivare da un errore umano ma anche per questo l’Hosting WordPress Gestito di ServerPlan ha una soluzione: l’ambiente di staging. Con esso è possibile creare una copia del proprio sito web in uno spazio del tutto separato da quello di produzione, anche con una versione di PHP differente. Una volta creato il “clone” potrai apportare tutte le modifiche che desideri, testarle, verificarne il buon esito e trasferirle sull’installazione di principale WordPress.

L’Intrepid Support di ServerPlan

L’assistenza ServerPlan non punta soltanto a risolvere problemi di natura tecnica, vuole offrire una user experience in grado di fidelizzare la propria utenza. È un patto con il cliente che ha al centro l’affidabilità del partner.

Per far questo è nato Intrepid Support, marchio registrato, con cui un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, viene strutturato su tre livelli di competenza e di complessità.

Con Intrepid Support le tempistiche di intervento e soddisfazione delle richieste via mail, ticket e telefono sono definite e prevedibili, altrimenti riceverai un rimborso.

Lo staff di ServerPlan è composto da figure professionali qualificate, certificate e dotate di competenze specifiche nella gestione di CMS, sistemi informatici e network. Ciò consente di offrire anche un’assistenza progressiva con la quale, in presenza di problematiche particolarmente complesse, la medesima richiesta può essere passata da un livello di intervento a quello successivo perché sia sempre affidata al team più competente.

Intrepid Support è inoltre una soluzione proattiva in quanto permette ai team di intervenire ancora prima che un problema possa impattare negativamente su un sito Web. Ciò è possibile grazie ad un monitoraggio costante dei server, dei servizi gestiti e della continuità di servizio a cui si associa la prevenzione di attività malevole come lo spam.

La piattaforma prevede anche un sistema di feedback con cui avrai la possibilità di valutare la qualità delle risposte ricevute durante l’intero ciclo di vita di un ticket.

Conclusioni

ServerPlan offre un servizio di Hosting WordPress Gestito e preinstallato che libera l’utilizzatore dalle complessità tecniche e permette di concentrare il focus sulla costruzione e l’affermazione della propria identità digitale. Niente installazioni, configurazioni complesse, aggiornamenti o backup manuali. Tutto è pronto all’uso, chiavi in mano, e gestito automaticamente per massimizzare l’efficacia di un progetto online.

