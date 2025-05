Aruba e Microsoft: nasce Azure Local per un cloud sovrano, privato e localizzato in Italia

In Europa la sovranità dei dati, la compliance normativa e la resilienza infrastrutturale sono diventate leve fondamentali per la competitività delle imprese. Così, Aruba – il più grande cloud provider italiano – e Microsoft Italia – leader globale nella tecnologia e nei servizi cloud – annunciano il lancio di Azure Local, una nuova proposta di cloud ibrido che coniuga le potenzialità di Microsoft Azure con le garanzie di localizzazione e controllo offerte dai data center di proprietà di Aruba.

La nuova offerta Aruba-Microsoft si fonda su un’architettura single-tenant, erogata da ambienti iperconvergenti enterprise-grade ospitati esclusivamente nei data center Rating 4 di Aruba in Italia. Grazie all’integrazione con Azure Arc, le aziende possono orchestrare, gestire e monitorare le risorse locali con gli strumenti familiari della piattaforma Microsoft Azure, pur mantenendo una piena aderenza ai principi di residenza dei dati, isolation by design e compliance verticale.

Uno dei tratti distintivi della soluzione è il modello di pricing flat, pensato per ottimizzare i costi infrastrutturali, evitare sorprese nei budget IT e semplificare le operazioni di governance.

L’offerta si rivolge in particolare a settori ad alta regolamentazione – come finance, sanità, PA e industria critica – che necessitano di ambienti cloud sicuri, a bassa latenza e completamente localizzati.

La partnership va oltre la sola componente infrastrutturale: è previsto anche il potenziamento degli strumenti di digital workplace tramite l’integrazione tra Microsoft 365 e i servizi digitali Aruba. Le imprese sono in questo modo agevolate nell’abilitazione di modelli di lavoro ibridi sicuri e scalabili, con strumenti per la collaborazione, la produttività e l’automazione, valorizzati dall’adozione dell’intelligenza artificiale generativa.

Ogni impresa può così creare ambienti di lavoro personalizzati, basati sul proprio dominio online, fruibili da qualsiasi dispositivo e luogo, sfruttando la potenza combinata di cloud computing, collaboration suite e AI generativa.

La visione condivisa da Aruba e Microsoft mette al centro la digitalizzazione responsabile, sostenuta da infrastrutture resilienti, competenze verticali e un forte radicamento nel territorio italiano. Come sottolinea Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia:

Questa rafforzata collaborazione con Aruba offre alle imprese italiane l’unione dell’innovazione di Microsoft con quella di Aruba per rispondere alle esigenze delle organizzazioni in termini di efficienza, collaborazione, produttività e sicurezza. Insieme, mettiamo a disposizione le ultime soluzioni in ambito cloud ed intelligenza artificiale generativa con l’infrastruttura di Aruba per supportare la crescita delle aziende del nostro Paese con risorse e competenze dedicate.