Aruba Fibra da 17,69€ al mese per 6 mesi: la promo scade oggi

Per una connessione Internet a casa più veloce e dal prezzo competitivo, segnaliamo l’offerta di Aruba Fibra a partire da 17,69 euro al mese per 6 mesi e zero costi di attivazione. La promozione in corso sul sito ufficiale di Aruba scade oggi, lunedì 24 aprile: è possibile verificare la copertura tramite il bottone “Verifica la copertura” disponibile sul sito.

Il prezzo si riferisce all’offerta base, che include la fibra fino a 1 Gigabit/s e la facoltà di aggiungere servizi extra. Se si ha l’esigenza del router e delle chiamate nazionali illimitate, la promozione di riferimento è Fibra Aruba All-in, disponibile al prezzo scontato di 19,89 euro al mese per sei mesi. Quest’ultima promo è disponibile ancora per un’altra settimana.

Perché scegliere Aruba Fibra

In primis per il prezzo competitivo: al momento non c’è nessun operatore che propone un’offerta fibra a meno di 18 euro per sei mesi. Prezzo che rimane concorrenziale anche alla scadenza del periodo promozionale, dal momento che si manterrà inferiore ai 25 euro, quando in Italia la media del settore si aggira tra i 29 e 30 euro.

Il secondo vantaggio riguarda le performance della fibra Aruba: velocità di connessione fino a 1 Gigabit/s, stabilità e prestazioni garantite inoltre dall’infrastruttura di Open Fiber, che propone soluzioni FTTH (Fiber to the Home) in tutta Italia per offerte fibra dalle performance elevate.

Un ulteriore punto a favore di Aruba Fibra è il costo di attivazione gratuito. A questo proposito, nella stragrande maggioranza dei casi per attivare una nuova connessione fibra a casa occorrono cifre che si aggirano tra i 20 e 30 euro, se non di più, con Aruba invece non vi sono costi.

Infine, segnaliamo la possibilità di mettere la fibra in pausa con la funzionalità Stop&Go, molto utile per risparmiare programmando una pausa di 30 giorni consecutivi ogni anno, magari in previsione di una vacanza in Italia o all’estero.

L’offerta base Aruba Fibra, al prezzo scontato di 17,69 euro al mese, terminerà il 21 aprile 2025.