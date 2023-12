Aruba, hosting in maxi promozione per le festività natalizie

Approfitta subito della promozione che Aruba ha lanciato in occasione delle festività natalizie: il servizio hosting gode di uno sconto con pochi precedenti, ben il 60%. Per approfittarne basta inserire il codice FESTE60.

Ma non finisce qui, perché la promozione è valida anche sui prodotti già scontati. Unica attenzione da fare: approfittare dell’offerta prima che sia troppo tardi. Aruba, infatti, ha lanciato questi prezzi a dir poco convenienti solo in occasione delle festività natalizie. L’offerta scade l’8 gennaio, hai dunque a disposizione poche settimane per approfittarne.

Aruba hosting in offerta: alcuni esempi

Ma quali sono i prodotti hosting di Aruba su cui è possibile applicare il codice sconto? Ecco alcuni esempi.

Puoi approfittare di Hosting Easy Linux (22 Euro + Iva l’anno invece di 55 Euro + IVA)

O di Hosting WordPress (15,60 Euro + IVA l’anno anziché 39 Euro l’anno + IVA)

Interessante anche l’offerta che riguarda Dominio con email (6, 20 Euro + IVA l’anno al posto di 15,49 Euro + IVA)

Hosting WordPress Gestito Smart (31,60 Euro + IVA l’anno in offerta, invece di 69 Euro + IVA)

SuperSite Professional a soli 43,60 Euro + IVA

Si tratta solo di alcuni esempi, come vedrai, infatti, i prodotti oggetto della promozione sono tantissimi- Ti ricordiamo che Aruba è uno dei maggiori provider di hosting in Italia e offre una vasta gamma di servizi per soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda o singolo professionista.

Aruba si lascia preferire per affidabilità, grazie alla solida reputazione e la disponibilità dei propri servizi. I suoi data center sono situati in Italia e in Europa, e sono protetti da misure di sicurezza avanzate; prestazioni (offre una vasta gamma di opzioni di hosting per soddisfare le esigenze di prestazioni di qualsiasi sito web o applicazione). I suoi server sono dotati di hardware e software di ultima generazione, e sono ottimizzati per offrire performance elevate; sicurezza con la crittografia, firewall, monitoraggio e rilevamento delle intrusioni.

Inoltre, in queste settimane i prodotti Aruba si segnalano per la estrema convenienza delle tariffe. Approfittane prima dell’8 gennaio!

