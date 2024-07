Rivoluzione nell'Hosting VPS: Serverplan adotta l'NVMe per velocità incredibili

Velocità e affidabilità, due componenti fondamentali alla base di ogni sito web di successo. Così come un hosting di qualità, altro elemento imprescindibile.

Durante la scelta di un nuovo hosting, il consiglio è di valutare con attenzione diversi fattori importanti, tra cui la tipologia dei dischi per server. Per garantirti le prestazioni migliori, assicurati che l’hosting in questione adotti i dischi SSD NVMe, 15 volte più veloci rispetto ai tradizionali SATA SDD.

In Italia puoi fare affidamento per esempio su Serverplan, uno dei principali provider italiani attivo da più di vent’anni con offerte di server dedicati, VPS e hosting condiviso. L’azienda con base a Cassino ha adottato la tecnologia NVMe su tutti i suoi piani hosting VPS, consentendo ai propri server di compiere un importante balzo in avanti in termini prestazionali e ponendosi così come punto di riferimento per tutti coloro che vogliono puntare a una soluzione di questo tipo per il loro progetto online.

SSD NVMe: prestazioni 15 volte superiori rispetto ai dischi SATA SSD

Per spiegare la rivoluzione della tecnologia NVMe, è opportuno fare un passo indietro. All’inizio, i server avevano come sistema di storage gli hard disk SATA, che con processore e RAM formavano i web server.

Con il passare degli anni la tecnologia evolve, fino a quando negli anni Duemila inizia a diffondersi il disco a stato solido SDD. Nato nei primi anni Novanta dietro a un’intuizione di SanDisk, aveva faticato a imporsi come nuovo standard per colpa di una scarsa capacità di memoria e un prezzo nettamente più alto rispetto a quanto richiesto dai normali dischi meccanici.

Arriva infine la tecnologia NVMe, che si distingue da subito per un’eccellente ottimizzazione della velocità di lettura e scrittura. Mantenendo lo stesso processore e lo stesso quantitativo di RAM, la quantità di operazioni eseguite nell’intervallo di un secondo è quindici volte superiore: 600.000 operazioni contro le 40.000 proposte dai dischi SATA SSD.

I vantaggi della soluzione VPS hosting di Serverplan

Un server virtuale privato consente di ottenere virtualmente le risorse richieste da un sito web senza disporre dell’infrastruttura fisica. Se la scelta ricade sulle soluzioni VPS hosting dell’azienda Serverplan, i proprietari dei siti web potranno contare su flessibilità e controllo delle risorse massimi, al fine di gestire eventuali picchi di traffico agendo semplicemente dal pannello di controllo.

Un altro vantaggio dei server VPS di Serverplan è l’utilizzo di VMware vSphere HA, la piattaforma di virtualizzazione più completa e sicura oggi disponibile sul mercato, grazie alla quale è possibile ottenere il top delle performance senza interruzioni (HA sta per High Availability). E scegliendo la soluzione managed proposta da Serverplan, la gestione dell’hosting VPS è affidata al supporto: ciò significa che questo particolare piano può essere adatto anche a chi non ha competenze tecniche specifiche.

Di seguito i piani e i prezzi delle soluzioni VPS Hosting:

Storage locale NVMe

VPS 1: 5 euro al mese

VPS 2: 10 euro al mese

VPS 3: 15 euro al mese

Alta affidabilità

Starter: 16 euro al mese

Standard: 27 euro al mese

Professional: 43 euro al mese

Business: 65 euro al mese

Enterprise: 109 euro al mese

Per maggiori dettagli su ciascun piano, collegati alla pagina dedicata del sito ufficiale di Serverplan.