Sicurezza e performance al top: scopri l'offerta esclusiva Hostinger Pro

Chi si occupa della gestione di più siti web e lavora nel mondo digitale, la scelta di un hosting affidabile e dalle elevate prestazioni è fondamentale e imprescindibile. Poter accedere a un servizio di hosting che oltre alle prestazioni, all’affidabilità e alla sicurezza consente di risparmiare diverse centinaia di euro l’anno è sicuramente un’opportunità da non sottovalutare. Scopri i piani Hostinger Pro in promozione con sconti fino all’80%.

Prestazioni, affidabilità, sicurezza e risparmio con Hostinger Pro

Hostinger Pro è molto più di una piattaforma di hosting e si rivela la scelta migliore per web agency, aziende e liberi professionisti che ogni giorno lavorano su diversi progetti digitali. L’efficienza di questo servizio di hosting è data innanzitutto dai server potenti e ottimizzati per garantire tempi di caricamento rapidissimi. Inoltre Hostinger integra un’infrastruttura all’avanguardia unita a sistemi di sicurezza avanzati per proteggere ogni sito da attacchi e minacce informatiche, assicurando un’esperienza online senza interruzioni. I piani Hostinger Pro in promozione sono:

Hostinger Business – a 2,99€ al mese (80% di sconto)

Hostinger Cloud Startup – a 7,99€ al mese (69% di sconto)

Hostinger Cloud Professional – a 14,99€ al mese (67% di sconto)

Ogni piano include 3 mesi gratuiti e il dominio, l’SSL, l’e-mail e la CDN completamente gratuita. L’offerta si rivela particolarmente conveniente anche dal punto di vista economico. Il piano Hostinger Business, che offre funzionalità aggiuntive rispetto ai piani base della concorrenza, consente di risparmiare circa 150€ all’anno. Il risparmio passa a più di 220€ all’anno con il piano Hostinger Cloud Startup rivolto ai siti web aziendali e agli e-commerce. Infine, il piano Hostinger Cloud Professional, per siti web professionali, consente di risparmiare circa 380€ all’anno.

Con queste offerte sui piani Hostinger Pro si ha la possibilità di accedere a un servizio di qualità con prestazioni eccellenti per il proprio lavoro, a un prezzo estremamente vantaggioso.