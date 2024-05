Aruba, Hosting Linux Basic a soli 11,90 Euro per il primo anno

Offrire spazio web e traffico illimitati rappresenta un vantaggio significativo per chi gestisce un sito web. Questa opzione ti permette di caricare tutti i contenuti che desideri senza la preoccupazione di esaurire lo spazio disponibile. Inoltre, il traffico illimitato assicura che il tuo sito possa mantenere una velocità di caricamento ottimale, indipendentemente dal volume di dati o dal numero di visitatori.

Un altro elemento fondamentale è la sicurezza, garantita dal certificato SSL DV incluso. Questo certificato non solo protegge i dati scambiati tra i visitatori e il sito attraverso una crittografia sicura, ma aumenta anche la fiducia degli utenti, rendendo il sito più affidabile. Il certificato SSL è essenziale oggi per ogni attività online che desidera offrire un ambiente sicuro e protetto.

Per quanto riguarda la comunicazione, il servizio include la possibilità di creare fino a 5 caselle di posta elettronica da 1 GB ciascuna, utilizzando il tuo dominio. Queste caselle di posta includono funzionalità di sicurezza come antivirus e antispam, garantendo così una protezione completa dalle minacce online più comuni. Questo è particolarmente utile per le aziende che necessitano di mantenere comunicazioni professionali e sicure.

L’efficienza del sito web è ulteriormente potenziata dalla cache super veloce di Aruba. Questa tecnologia è progettata per migliorare i tempi di caricamento delle pagine, offrendo così un’esperienza utente superiore. Un sito che carica rapidamente è cruciale per mantenere l’interesse degli utenti e ottimizzare le prestazioni complessive online.

Infine, il supporto tecnico disponibile 24 ore su 24 è un aspetto cruciale del servizio. Sapere di poter contare su un aiuto professionale in qualsiasi momento del giorno e della notte offre una tranquillità impagabile. Il team di supporto di Aruba è pronto ad assisterti per risolvere qualsiasi problema tecnico o per rispondere a domande riguardanti il funzionamento del tuo sito web, garantendo così che tutto funzioni sempre al meglio.