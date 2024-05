Netsons: primo anno gratuito per mettere online un sito web

Mettere online il tuo sito web è il passaggio finale che porta alla condivisione della tua visione e passione con il mondo intero. Siccome il Web è infinito, scegliere il giusto provider di hosting è fondamentale. Netsons offre per questo un’opportunità imperdibile: primo anno gratuito per tutti i nuovi utenti. Avrai sempre a disposizione un servizio di web hosting affidabile e conveniente senza pagare nulla per 12 mesi. Dopo questo periodo, il costo mensile sarà di soli 2,42 euro + IVA.

Il tuo primo anno gratuito con Netsons: cosa include?

Scegliendo Netsons, non riceverai soltanto 12 mesi gratis ma anche una gamma di servizi che facilitano la gestione e il miglioramento del tuo sito web. Uno dei primi vantaggi è lo spazio web illimitato, ideale per caricare tutti i contenuti che desideri. Inoltre, avrai la possibilità di registrare un dominio senza costi aggiuntivi, permettendoti di scegliere il nome ideale per il tuo sito o blog.

Per avvantaggiare la comunicazione di tipo professionale, Netsons consente di creare caselle email personalizzate. Se non possiedi competenze tecniche ma desideri utilizzare WordPress, la piattaforma possiede la funzione di “installazione con un clic” che facilita tutto il processo. In termini di sicurezza, puoi stare tranquillo grazie ai sistemi avanzati che proteggono il tuo sito da malware e attacchi hacker. E se mai ti trovi in difficoltà, il supporto clienti di Netsons è disponibile 24/7.

Il pannello di controllo di Netsons semplifica la gestione quotidiana del tuo sito. Con backup automatici, non dovrai mai preoccuparti della perdita dei tuoi dati. Le prestazioni dei server sono ottimizzate per garantire velocità ed efficienza, e il servizio può essere scalato in base alle tue esigenze crescenti.

Approfittare del primo anno gratuito con Netsons ti permette di dare vita alle tue idee online in maniera economica, sicura e scalabile. Non perdere questa straordinaria occasione per far conoscere al mondo i tuoi progetti nel web.