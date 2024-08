Ascolta Apple Music gratis per 6 mesi con questo "trucco"

Apple Music è il servizio streaming musicale della casa di Cupertino con più di 100 milioni di brani e 30 mila playlist, da ascoltare senza pubblicità e offline su qualsiasi dispositivo. E a proposito di dispositivi, c’è un’interessante promozione che permette di riscattare una prova gratuita della durata di 6 mesi acquistando un iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei.

Gli appassionati di musica riconoscono lo status di migliore app per lo streaming musicale al servizio di Apple. Questo non soltanto per il catalogo di oltre 100 milioni di canzoni, ma anche per le sue funzionalità esclusive, tra cui l’audio spaziale in Dolby Atmos e Apple Music Sing, che permette di visualizzare il testo della propria canzone mentre la si ascolta.

Come riscattare 6 mesi gratis di Apple Music

I dispositivi idonei per riscattare la prova gratuita di 6 mesi del servizio streaming Apple Music sono gli AirPods Pro, gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Max, gli smart speaker HomePod e HomePod mini, tutti gli iPhone che si aggiornano all’ultima versione di iOS e i seguenti prodotti Beats: Studio Pro, Studio Buds +, Fit Pro, Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Studio Buds.

Per riscattare l’offerta la procedura da seguire è molto semplice. Se si utilizza un dispositivo audio, occorre connetterlo al proprio iPhone o iPad, quindi aprire l’app Apple Music, accedere con il proprio ID Apple e toccare su Ottieni 6 mesi gratis non appena compare il banner della promozione. Se si procede soltanto da iPhone, il meccanismo rimane lo stesso eccetto l’abbinamento con un altro dispositivo audio.

Puoi riscattare la tua offerta legata ad Apple Music tramite questa pagina del servizio musicale streaming di Apple.