Tra i brand leader del mercato degli aspirapolvere c’è anche Samsung. Il suo Jet 60 Turbo wireless (modello VS15A6031R1/ET) assicura efficacia, potenza e facilità d’uso ad un prezzo accessibile. Oggi l’elettrodomestico senza fili del gigante sudcoreano è ancora più conveniente, perché costa solo 219 euro grazie allo sconto Amazon del 23%.

L’aspirapolvere senza fili di Samsung è perfetto per il pavimento e non solo: risparmia il 23% acquistandolo oggi su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 60 Turbo si distingue per il suo design elegante e moderno, in questo caso nella colorazione Menta. La scopa elettrica è leggera e maneggevole, con un peso di soli 2,1 kg, rendendola ideale per pulire senza fatica anche per lunghi periodi. L’impugnatura ergonomica facilita la presa e la manovrabilità, e il sistema di svuotamento del serbatoio (0,8L) è semplice e igienico, con un solo clic si può svuotare lo sporco senza dover toccare le superfici.

Il cuore dell’elettrodomestico Samsung è il motore digital inverter, che offre una potenza in entra fino a 410W, assicurando un’alta efficienza energetica e una forza aspirante fino a 150W. Cosa vuol dire questo? Con l’aspirapolvere e Jet 60 Turbo è possibile pulire sia i pavimenti duri che i tappeti.

La tecnologia Jet Cyclone, poi, sfrutta una struttura ad alta efficienza che blocca anche le polveri più fini nell’aspirapolvere, senza disperderle nell’aria. A proposito, il sistema di filtraggio a 5 livelli cattura fino al 99,999% di particelle e riduce gli allergeni.

La batteria è da 2000mAh e assicura un’autonomia di 40 minuti. La base di ricarica si fissa al muro e serve anche per self standing per gli accessori in dotazione. Oltre alla spazzola Fit Brush, nella confezione trovano spazio anche la spazzola Mini e la lancia per la polvere allungabile.