Assicura la tua auto con Prima: da soli 131 euro

Prima Assicurazioni è il nuovo modo di assicurare l’auto online. La sua proposta innovativa e conveniente ha fatto rapidamente crescere questa compagnia assicurativa, con offerte per l’RC auto che partono da soli 131 €. Ma l’aspetto più interessante è la facilità con cui si richiede un preventivo: tutto online e in pochi click.

Richiedi il preventivo Prima Assicurazioni

La compagnia assicurativa propone un’ampia varietà di polizze, non solo per veicoli come auto e moto, ma anche per la casa e la famiglia, tutte personalizzabili in base alle tue esigenze. Al centro dell’offerta di Prima c’è l’innovazione tecnologica, con una particolare attenzione all’uso di un’app dedicata che semplifica la gestione delle polizze, rendendo estremamente agevole l’accesso a servizi aggiuntivi, come l’assistenza immediata in caso di incidente.

Uno degli aspetti più apprezzati da chi sceglie Prima è la possibilità di frazionare il pagamento della polizza in 12 rate mensili, oltre alla flessibilità di sospendere la copertura assicurativa nei periodi in cui non utilizzi l’auto. Aspetti che ti permettono una gestione finanziaria flessibile e risparmio. In più, Prima ti premia con degli sconti quando decidi di rinnovare l’assicurazione, associare un altro veicolo oppure se la raccomandi a un tuo amico o conoscente.

Come detto l’assicurazione è economica e conveniente, con polizze che partono da 131 €. Ma per sapere esattamente quanto andrai a pagare per assicurare il tuo veicolo devi richiedere un preventivo. Il procedimento è semplice e veloce: basta visitare il sito ufficiale, inserire alcuni dati essenziali e, in meno di un minuto, si può ottenere una stima precisa del costo della polizza, facilitando così una scelta informata. Puoi utilizzare il pulsante qui sotto per accedere subito al form.

Con queste premesse, Prima è davvero un nuovo modo di intendere l’assicurazione auto. Visita ora il sito ufficiale per maggiori dettagli e, se hai già una polizza, prova comunque a richiedere un preventivo, è gratis e senza impegno.