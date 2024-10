Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua, ora è il momento perfetto grazie all’offerta esclusiva di Mondly. Quest’app offre un approccio innovativo all’apprendimento delle lingue, combinando riconoscimento vocale, lezioni in realtà aumentata e un sistema di apprendimento basato su gamification. Questo ti permette di imparare nuove lingue come un madrelingua, focalizzandoti su frasi pratiche, non solo singole parole, e iniziando a parlare fin dai primi minuti.

Offerta Mondly: scegli il piano che fa per te

La promozione di Mondly ti consente di scegliere tra diverse opzioni:

1 Lingua per 1 mese : 9,99€/mese .

: . 1 Lingua per 12 mesi : 47,99€/anno .

: . 41 lingue con accesso a vita: 99.99€ (scontato del 95%, anziché 199.999€).

Come funziona Mondly

Mondly combina scienza neurale e tecnologie avanzate per offrirti un’esperienza di apprendimento rapida ed efficace:

Frasi comuni : Impara frasi di uso quotidiano per comunicare fin da subito.

: Impara frasi di uso quotidiano per comunicare fin da subito. Pronuncia perfetta : Grazie ai madrelingua, puoi migliorare il tuo accento e perfezionare la tua pronuncia.

: Grazie ai madrelingua, puoi migliorare il tuo accento e perfezionare la tua pronuncia. Conversazioni reali : Esercitati con un Chatbot e sfrutta la realtà aumentata per interazioni autentiche.

: Esercitati con un Chatbot e sfrutta la realtà aumentata per interazioni autentiche. Ripetizione efficiente: Un sistema di ripetizione collaudato ti aiuta a memorizzare meglio e più rapidamente.

Impara dalla tua lingua madre

A differenza di molte app che insegnano solo dall’inglese, Mondly ti consente di imparare partendo dalla tua lingua madre, rendendo il processo ancora più naturale e intuitivo. Mondly supporta ben 41 lingue, una varietà difficile da trovare altrove. Che tu voglia migliorare per lavoro, per viaggiare o per pura passione, Mondly è lo strumento ideale per te. Con un solo acquisto, puoi avere accesso a vita a tutte le 41 lingue offerte dall’app, sfruttando il 95% di sconto. Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.