Passa a ho. Mobile: attivazione a partire da 2,99 euro

Se stai valutando un cambio di operatore per la tua offerta mobile, ti segnaliamo le offerte in corso sul sito di ho., l’operatore low cost di Vodafone. Sono diverse le proposte disponibili, tra cui quelle con connettività 5G, che regalano una velocità in download fino a 2 Gbit/s e in upload fino a 200 Mbps. La panoramica completa è disponibile su questa pagina del sito ho.

Per i nuovi clienti ho. Mobile, e coloro che richiedono la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, il costo di attivazione è di soli 2,99 euro. Invece, per i clienti TIM, WindTre, Very Mobile e Vodafone il costo di attivazione è 29,90 euro.

Le offerte di ho. Mobile con attivazione a partire da 2,99 euro

Ecco una panoramica delle offerte ho. disponibile con attivazione a partire da 2,99 euro. Iniziamo dalle offerte in 5G:

9,99 euro al mese: 200 Giga in 5G + minuti e SMS illimitati

11,99 euro al mese: 250 Giga in 5G + minuti e SMS illimitati

Queste invece sono le offerte con connettività 4G (anche in questo caso la rete di appoggio è quella di Vodafone, con una velocità in download fino a 60 Mbps*):

6,99 euro al mese: 150 Giga + minuti e SMS illimitati

8,99 euro al mese: 200 Giga + minuti e SMS illimitati

*prima era di 30 Mbps

Questa è invece la lista completa degli operatori per cui è possibile richiedere la portabilità passando a ho. pagando 2,99 per l’attivazione:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, Kena, CoopVoce, NTMobile, Daily, CMLink Italy, Feder, Foll-In, Enegan, Green Telecomunicazioni, Digi, Lycamobile, 2appy Afinna One, MUND_GSM, Conexo Technologies, NVMobile, Italia Power, Noitel, Elite Mobile, Optima, Wings Mobile Italia, Ovunque, Spusu Italia, Plintron, Withu., Rabona Mobile, Welcome Italia, UnoMobile – Carrefour, Tiscali

Maggiori informazioni su questa pagina del sito ufficiale ho. Mobile.