Assistant with Bard: previsto cambio di nome prima del lancio

Durante l’evento Pixel 8 dell’anno scorso Google ha annunciato l’arrivo di “Assistant with Bard” per il 2024. Prima del lancio su Android, Secondo recenti rumors, Google potrebbe abbandonare l’appellativo “Assistente” e lasciare semplicemente il nome “Bard”. Il sito web 9to5Google ha analizzato la versione 15.2 dell’app Google e ha scoperto che l’azienda ha rinominato Assistant with Bard in “Bard”. Per cominciare, il nuovo nome viene utilizzato nella schermata introduttiva. Ad oggi, la maggior parte delle menzioni di “Assistente con Bard” sono state aggiornate solo a “Bard”. Ciò suggerisce decisamente che Google abbia ormai intenzione di rendere ufficiale la modifica al nome. Ad esempio, “Impostazioni di Assistente con Bard” diventa “Impostazioni di Bard” mentre “Assistente con Bard è temporaneamente non disponibile” diventa “Bard è temporaneamente non disponibile”.

Assistant with Bard: sparita anche l’accezione “classico” dal vecchio assistente

Google ha iniziato a indicare “Bard” come “assistente digitale”. Non si tratta infatti di una versione alternativa di Google Assistant, ma di una sua evoluzione. Un’ulteriore prova a sostegno di ciò è il fatto che il termine “classico” non viene più utilizzato come modificatore per parlare del vecchio Assistente (ad esempio “Funzionalità dell’assistente classico” diventa “Funzionalità fornite dall’Assistente Google”). Questo rebranding eleva “Bard” a un livello superiore, diminuendo notevolmente la rilevanza dell’Assistente.

La scorsa settimana Google ha rimosso diverse funzionalità dal suo Assistente. Con questa mossa, l’azienda di Mountain View ha affermato di voler concentrarsi su “qualità e affidabilità, rendendo in definitiva più semplice l’utilizzo dell’Assistente su tutti i dispositivi”. Con il sempre maggiore sviluppo di Bard, il futuro di “Assistant” non è così ovvio come lo era una volta. È possibile che quando l’assistente digitale di Google diventerà più stabile e meno sperimentale, il nome “Google Assistant” potrebbe riapparire, anche se creerà sicuramente confusione per gli utenti finali. Tuttavia, anche se non ancora confermato, ad oggi sembra che il rebranding prima del lancio di “Assistant with Bard” sia quasi una certezza.