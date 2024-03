Un notebook di fascia media davvero interessante è l’ASUS ExpertBook con processore Intel Core i5 di 12a generazione, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione di tipo SSD. Oggi il portatile moderno nell’aspetto e con performance più che affidabili è disponibile in offerta su eBay a soli 404 euro, spedizione compresa. Per ottenere lo sconto è necessario inserire il codice MARZO24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da giaca-asus-gold-store-italia, venditore professionale con 100% di feedback positivi e quasi 800 recensioni.

Prezzo contenuto, design moderno e prestazioni affidabili: il notebook ASUS oggi è da prendere

L’ASUS ExpertBook B1502CBA-NJ1284 (abbastanza articolato, ma questo è il nome del modello) è un notebook versatile e performante pensato principalmente per la produttività quotidiana. Offre un buon equilibrio tra prestazioni, portabilità e convenienza ed è l’ideale per studenti, professionisti e chiunque necessiti di un dispositivo affidabile per lavorare e, come giusto che sia, godersi qualche ora di intrattenimento con videogiochi, film, serie TV e così via.

Il portatile ha un decisamente sobrio, con un telaio in plastica resistente e un peso di soli 1,79 kg. Lo spessore è contenuto e lo rende facile da trasportare nello zaino o nella borsa durante gli spostamenti. La tastiera è comoda e offre una buona risposta, mentre il touchpad è preciso e multi-touch. A proposito della tastiera, è a basso profilo, include i tasti funzione per interagire con Windows e anche il tastierino numero sulla destra.

Il display – con rivestimento antiriflesso – è da 15,6 pollici e vanta una risoluzione Full HD (1920×1080) e una luminosità di 250 nits. Il pannello è circondato da cornici sottili che garantiscono un’esperienza visiva immersiva e un ingombro ridotto.

Il processore, come già anticipato, è un Intel Core i5-1235U di 12a generazione, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di software di produttività e la visione di film in streaming.

In termini di connettività, poi, c’è tutto il necessario: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.2 Gen 1, una porta USB 2.0, una porta HDMI e un lettore di schede microSD.

È importante precisare che il notebook viene venduto senza un sistema operativo preinstallato. Sarà dunque necessario installare Windows (o un’alternativa compatibile) una volta tirato fuori dalla confezione.