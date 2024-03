ASUS rivoluziona i suoi smartphone: è ufficiale il nuovo Zenfone 11 Ultra

Il nuovo Zenfone 11 Ultra è stato ufficialmente presentato da ASUS con tante novità interessanti. Questo smartphone top di gamma si articola su un nuovo design, su un’autonomia incredibile, su un gran comparto hardware e fotografico e infine sull’intelligenza artificiale.

Questo smartphone è fondamentale dell’organigramma di ASUS in quanto rappresenta il passaggio verso il form factor più grande. Da ricordare infatti che la caratteristica principale dei suoi Zenfone è sempre stata la compattezza.

ASUS Zenfone 11 Ultra: design e display

L’estetica di questo smartphone è stata curata in maniera maniacale da ASUS. L’azienda ha deciso di usare dell’alluminio riciclato per comporre la cornice esterna, quella che cinge il magnifico display da 6,78″ di ampiezza. La risoluzione del pannello AMOLED è in full HD+ e il refresh rate massimo tocca i 144 Hz.

Tornando ai caratteri di tipo estetico, lo Zenfone Ultra 11 si ispira ai paesaggi di tutto il mondo. Con le colorazioni Skyline Blue ed Eternal Black, l’azienda vuole rappresentare rispettivamente i cieli blu del giorno e neri della notte tipica scandinava. Con il Misty Grey e il Desert Sand invece, ASUS ha pensato alle mattine di San Francisco e alle dune di Tottori. Bellissimo il logo del 30º anniversario dell’azienda sulla back cover con finitura opaca oleofobica.

Hardware, prestazioni e batteria

Il nuovo Zenfone 11 Ultra è un concentrato assoluto di potenza e lo dimostra già il processore che ASUS ha scelto. A dare vita al telefono ci pensa infatti il SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, perfettamente ottimizzato dal punto di vista delle prestazioni sia in termini di velocità che di efficienza energetica.

La memoria RAM, sia nel taglio da 12 che da 16 GB, è in grado di gestire alla grande i processi e conferire ancor più fluidità. I tagli di memoria interna sono di 256 e 512 GB.

Eccezionale l’apporto della batteria, la più capiente in assoluto con ben 5500 mAh. La durata è migliorata del 26,5% rispetto al predecessore. Lo Zenfone 11 Ultra garantisce 26 ore di autonomia stabilendo quindi un nuovo standard di resistenza tra gli smartphone. La ricarica Hypercharge da 65W assicura una rapidità impressionante.

Comparto fotografico all’insegna dell’ultra-imaging di ASUS

ASUS he dotato il nuovo 11 Ultra di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con la funzione avanzata che riguarda lo stabilizzatore Gimbal ibrido 3,0 a 6 assi. Oltre a questo, ci sono anche la stabilizzazione video Super HyperSteady e la registrazione 3D surround di OZO Audio.

Il secondo sensore è un tele da 32 MP con OIS e zoom 3x ottico, mentre il terzo è un ultra-wide da 13 MP.

Tutte queste peculiarità fanno sì che la qualità sia il primo aspetto. Le foto e i video sono privi di qualsiasi sfocatura o vibrazione anche in movimento. Sono diverse poi le modifiche software che migliorano il tutto, tra le quali si conta la modalità AI Portrait Video che offre una profondità di campo incredibile gestita dall’intelligenza artificiale e che aggiunge professionalità ai filmati.

Intelligenza artificiale a tutto campo

Partendo dal processore Snapdragon 8 Gen 3, fortemente propenso all’intelligenza artificiale, le capacità di questo Zenfone 11 spiccano alla grande. È presente la funzionalità di cancellazione AI del rumore per garantire una qualità audio cristallina in ogni tipo di situazione.

Per sfidare Samsung, ecco anche l’AI Call Translator, che consente la conversione istantanea del parlato in testo e la traduzione nella lingua preferita dall’utente.

Risalta anche la funzione AI Wallpaper per creare sfondi personalizzati in base a 6 diverse indicazioni di stile. Infine ecco la funzione AI Transcript, che consente la trascrizione sia in tempo reale, sia per i file vocali esistenti, grazie alla tecnologia AI.

Scheda tecnica

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform

Memoria RAM: 12 GB o 16 GB LPDDR5X

Archiviazione: 256 GB o 512 GB UFS 4.0

Display: pannello AMOLED da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 144Hz. Tecnologia LTPO 1 con frequenza variabile fino a 120Hz e luminosità massima di 2500 nits.

Fotocamere posteriori: Principale da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0, 1/1.56″, f/1.9 Grandangolare da 13 MP, f/2.2, lente free-form Teleobiettivo da 32 MP, f/2.4, OIS, zoom ottico 3X, pixel binning 1.4μm (output 8MP)

Fotocamera anteriore: 32 MP con tecnologia RGBW e pixel binning 1.4μm (output 8MP).

Connettività: Supporto per reti 5G SA&NSA, 4G FDD-LTE, 4G TDD-LTE, WCDMA e GSM. Wi-Fi 7 pronto, Bluetooth 5.4, GPS/GNSS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC, NFC e jack audio da 3.5mm.

Batteria: 5.500 mAh, ricarica cablata fino a 65W con tecnologia HyperCharge e ricarica wireless certificata Qi fino a 15W.

Dimensioni: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, peso: 224g.

Prezzo e disponibilità

ASUS Zenfone 11 Ultra è disponibile al prezzo di 1099 € nella versione da 16 e 512 GB, e a 999 € nella versione da 12 e 256 GB.

Dal 14 marzo al 14 aprile lo Zenfone 11 Ultra verrà venduto in offerta sull’eshop di ASUS con uno sconto di 100 €. Sia nei Gold Store che su Amazon le versioni Black e Blu saranno scontate di 100 €, sempre dal 14 marzo al 14 aprile.