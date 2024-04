ASUS ROG Ally: doppio sconto WOW su eBay su tutte le versioni

Gioca in mobilità ai tuoi videogiochi preferiti per PC con la ASUS Rog Ally, la console portatile che ha conquistato tantissimi appassionati di gaming. Oggi la puoi acquistare in offerta su eBay a partire da 408,60 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto al prezzo scontato bisogna inserire due codici promozionali al momento del pagamento: PSPRAPR24 e ASUSGIACA2024.

ASUS ROG Ally: le versioni con Z1 e Z1 Extreme sono in sconto su eBay

La ASUS ROG Ally è equipaggiato con un display da 7″ FHD a 120Hz, una frequenza d’aggiornamento così elevata da rendere fluida tutte le animazioni, anche quelle dei titoli più caotici. Il look è reso più accattivante da elementi come i giochi di luce e pattern sul case.

La console portatile è dotata di sei grilletti in totale (due dei quali posizionati sul retro), di due levette (sx/dx), dei tasti direzionali, di altoparlanti, di una porta jack da 3,5mm e di una porta USB-C per la ricarica. Insomma, sembra di avere tra le mani un controller, ma dotato di uno schermo.

Come anticipato, in questo dispositivo da portare in giro è racchiuso un vero e proprio computer. Lo schermo LCD da 7 pollici FHD ha una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, e supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium. La RAM è da 16GB, l’SSD invece da 512GB. Il processore è un AMD Ryzen Z1 Extreme o Z1 “standard” a seconda della versione, che trova l’alleato perfetto nella scheda grafica AMD Radeon Navi3. La batteria, poi, garantisce circa 40 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica.

L’ASUS ROG Ally esegue Windows 11 Home e consente l’accesso a tutte le tue librerie di giochi, come Steam, Xbox Games Pass ed Epic. Per migliorare l’esperienza d’uso, l’azienda ha creato il software ROG Armoury Crate SE, che consente di avere tutto a portata di mano, subito. E poi c’è anche il Command Center, attraverso il quale modificare le impostazioni e tenere d’occhio alcuni valori in tempo reale, come gli FPS.