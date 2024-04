Vuoi incrementare le prestazioni del tuo computer? Se la risposta è sì, allora non dovresti esitare nemmeno per un secondo, perché l’SSD M.2 da 4TB di Crucial è scontato del 25% su Amazon e costa quindi 229,99 euro. E la consegna è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

L’SSD M.2 da 4TB di Crucial aumenta lo spazio d’archiviazione e incrementa le performance: ora è al minimo storico su Amazon

Nel panorama degli SSD M.2 NVMe, il Crucial P3 4TB si posiziona come una soluzione conveniente per chi cerca un’opzione affidabile per l’archiviazione di grandi quantità di dati e l’esecuzione di attività quotidiane sul proprio computer.

Dotato di tecnologia PCIe 3.0 x4 NVMe e 3D NAND, il Crucial P3 4TB offre velocità di lettura sequenziali fino a 3500 MB/s e velocità di scrittura sequenziali fino a 3000 MB/s. Queste prestazioni garantiscono tempi di caricamento rapidi per applicazioni, giochi e trasferimenti di file, migliorando la reattività complessiva del sistema.

La capienza di 4TB, poi, offre ampio spazio per archiviare documenti, foto, video, giochi e altri file, senza doversi preoccupare di dover cancellare frequentemente i dati.

Perché acquistare questa unità? Il Crucial P3, come già detto, utilizza la tecnologia 3D NAND e questo si traduce in una maggiore efficienza energetica. In quanto a performance, poi, regala enorme soddisfazioni in ogni ambito, gaming compreso.

Prima di procedere all’acquisto dell’SSD interno di Crucial è importante assicurarsi che il proprio computer sia compatibile con lo standard PCIe 3.0 x4 NVMe con il form factor M.2.

L’installazione è relativamente semplice e può essere portata a termine in pochi minuti. Gli utenti con poca esperienza però farebbero bene a chiedere assistenza a qualcuno di più esperto.