Uno dei migliori laptop oggi in commercio è il MacBook Air M2. Potente e leggero, il portatile di Apple è disponibile anche con display da 15,3″, così da accontentare anche quegli utenti che desiderano avere più spazio di lavoro. Ebbene, proprio questo modello (con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD) è attualmente scontato di quasi 360 euro su Amazon costando quindi 1.292 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo per tutti gli abbonati Prime.

Amazon sconta di quasi 360€ il MacBook Air M2 da 15,3 pollici: a questo prezzo il laptop Apple è imperdibile

Rispetto al modello della precedente generazione, di questo notebook balza subito all’occhio il design completamente rinnovato. Proprio come i più recenti Pro, le forme sono più squadrate e sul display viene concesso più spazio di lavoro grazie a cornici decisamente più ridotte e all’uso della “tacca”.

A proposito del display, si tratta di un pannello Liquid Retina da 15,3″ con una risoluzione di 2560×1600 pixel, 500 nits di luminosità e supporto per la tecnologia True Tone. I colori sono vividi e realistici, i neri sono profondi e i testi sono nitidi.

Il motore del laptop di Apple è il chip M2, prodotto con un processo a 5 nanometri e dotato di 8 core CPU e 10 core GPU. Le performance sono ottime ed è quindi possibile svolgere attività senza alcun tipo di problema o rallentamento. Dalla navigazione web all’editing di foto e video (non eccessivo), dal gaming alla visione di contenuti in streaming. Il processore è un valore aggiunto anche dal punto di vista energetico, garantendo un’autonomia della batteria fino a 18 ore.

Si segnalano poi il nuovo sistema a sei altoparlanti con audio spaziale dal suono avvolgente, la videocamera FaceTime HD a 1080p, la ricarica MagSafe e la versatilità di macOS Sonoma. In termini di connettività, infine, il notebook arriva con due porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe per la ricarica e un jack audio da 3,5 mm. Per la connettività wireless ci sono invece Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.