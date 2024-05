Samsung è un brand leader nel mercato degli smart TV, ecco perché non bisogna farsi sfuggire lo sconto del 44% (che si traduce in un risparmio di 350 euro) sul televisore da 50″ con risoluzione Crystal UHD 4K. Il design è fantastico e c’è il supporto agli assistenti vocali Bixby, Alexa e Google Assistant. Un vero gioiello dunque, solo per poche ore a soli 449 euro, spedizione compresa.

Il cinema a casa con lo smart TV Samsung 50″ UHD 4K con Alexa e Google Assistant: su Amazon è quasi a metà prezzo

Questo smart TV Samsung 4K (modello UE50CU8570UXZT) si distingue per il suo design elegante e raffinato che lo rende un complemento d’arredo perfetto per qualsiasi ambiente. È un prodotto premium a tutti gli effetti, con un profilo incredibilmente sottile: solo 25,7 millimetri (e non a caso viene definito AirSlim Design).

Dotato del processore Crystal 4K, il televisore offre immagini vivide e cristalline con colori intensi e dettagli straordinari. La tecnologia Dynamic Crystal Color esalta ogni sfumatura, regalando un’esperienza visiva immersiva e realistica. E non poteva di certo mancare la tecnologia HDR, che porta in vita i contenuti con contrasti più profondi e neri più intensi.

Ma per un’esperienza di entertainment completa bisogna poter contare anche sul suono. Ebbene, lo smart TV Samsung è dotato di un sistema audio surround 3D avvolgente. Grazie alla tecnologia OTS Lite, poi, gli altoparlanti integrati creano un effetto surround realistico e immersivo.

Per quanto riguarda la sua natura smart, oltre a supportare SmartThings e a consentire quindi il controllo di altri dispositivi smart in casa compatibili, il televisore Samsung permette di scaricare le applicazioni di tutti i principali servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, NOW, DAZN e così via. E c’è anche il Gaming Hub, per giocare tramite le piattaforme di cloud gaming e non solo.