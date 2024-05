Con AirTag è facilissimo ritrovare un oggetto smarrito (-14%)

AirTag è un dispositivo piccolo e compatto, ma attenzione a non farsi ingannare dalle dimensioni. È infatti un accessorio incredibilmente utile che aiuta le persone a ritrovare oggetti personali smarriti, come chiavi e portafoglio. Oggi questo piccolo device compatibile con il network Dov’è del colosso di Cupertino è proposto in offerta su Amazon a 33,49 euro (compresa spedizione), ovvero il 14% in meno rispetto al prezzo di listino.

Ritrova i tuoi oggetti smarriti con AirTag, il localizzatore di Apple

AirTag è un piccolo dispositivo, simile a una moneta, che permette di tenere traccia dei tuoi oggetti più importanti utilizzando la rete Dov’è di Apple. Con il design minimalista tipico dell’azienda di Cupertino, AirTag si aggancia facilmente a chiavi, zaini, borse e qualsiasi altro oggetto che desideri tenere sotto controllo.

L’utilizzo del tracker è estremamente semplice. Basta avvicinarlo al tuo iPhone o iPad e seguire le istruzioni sullo schermo per associarlo. In pochi secondi, l’AirTag verrà visualizzato nell’app Dov’è, insieme a tutti gli altri tuoi dispositivi Apple.

L’AirTag è dotato del chip U1 personalizzato che utilizza la tecnologia Ultra Wideband (UWB) per una localizzazione di precisione quando si trova nel raggio di portata dello smartphone. Per gli oggetti più lontani, invece, il localizzatore sfrutta la rete Dov’è di dispositivi Apple anonimi, senza però mai compromettere la sicurezza degli stessi. Inoltre, quando un AirTag si trova nelle vicinanze di un dispositivo Apple, la sua posizione viene rilevata in modo sicuro e anonimo e trasmessa al proprietario per aiutarlo a rintracciare l’oggetto smarrito.

Infine, nei casi in cui l’AirTag sia oltre la tua portata Bluetooth, puoi attivare la modalità “Oggetto smarrito”. In questo modo, tramite una notifica, vengono mostrate le informazioni di contatto del proprietario dell’AirTag sullo smartphone della persone che lo ritrova.