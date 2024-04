Il Meta Quest 2 è scontato di 100€ ed è l'ideale per esperienze VR

Il Meta Quest 2 è un visore di riferimento nel mercato dei dispositivi per la realtà virtuale (VR). Con un design migliorato rispetto al modello precedente, prestazioni potenziate e una libreria di contenuti in continua espansione, il Quest 2 offre un’esperienza VR immersiva e accessibile a un pubblico più ampio che mai. Oggi, approfittando dello sconto Amazon del 29%, puoi acquistare la configurazione con 128GB di archiviazione a soli soli 249,99 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Immergiti nella realtà virtuale con il Meta Quest 2, oggi scontato di 100€ su Amazon

Il Quest 2 sfoggia un design compatto e leggero, realizzato in materiali resistenti e confortevoli. La maschera si adatta perfettamente al viso, garantendo una vestibilità comoda anche durante lunghe sessioni di gioco. Il cinturino regolabile assicura una stabilità ottimale, mentre le prese d’aria integrate favoriscono la ventilazione e riducono l’appannamento delle lenti.

Il Quest 2 vanta due schermi LCD ad alta risoluzione (1832 x 1920 pixel per occhio) con refresh rate di 90/120Hz, che offrono immagini nitide e fluide. La tecnologia di ridimensionamento dinamico della risoluzione garantisce prestazioni ottimali in ogni situazione, mentre la regolazione dell’IPD (distanza interpupillare) assicura una visione confortevole per utenti con diverse conformazioni facciali.

Il cuore pulsante del Quest 2 è il SoC Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, che garantisce prestazioni fluide e potenti per un’ampia gamma di applicazioni e giochi VR. I 6GB di DRAM offrono una gestione efficiente del multitasking, mentre lo storage interno, in questo caso da 128GB, permette di archiviare un gran numero di giochi, app ed esperienze VR.

I controller Touch inclusi con il Quest 2 garantiscono un’ergonomia migliorata e un’immersione più profonda. I controller sono più leggeri e compatti, con un design ergonomico che si adatta perfettamente alle mani. I pulsanti e i joystick sono intuitivi e reattivi, mentre il feedback tattile e i grilletti ad effetto simulano realisticamente le interazioni nel mondo virtuale.

Il Quest 2 offre un accesso illimitato a un’ampia libreria di contenuti VR, che include giochi, app, esperienze sociali e video a 360°. Tra i titoli più popolari troviamo Beat Saber, un gioco musicale frenetico e incredibilmente divertente.

Oltre ai giochi, il Quest 2 può essere utilizzato per guardare film e video in VR, socializzare con amici in ambienti virtuali e partecipare a concerti ed eventi live.