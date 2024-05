Nel giorno in cui inizia la vendita diretta dei nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2, arriva un’intervista a due figure di un certo peso che potrebbe sciogliere i dubbi di quelle persone che sono attualmente indecise sul prossimo acquisto. Più precisamente, sull’acquisto di un nuovo tablet: iPad o proposte di altre aziende come Samsung, Lenovo, Google e così via?

Raggiunti dalla redazione di Fast Company, John Ternus, attuale SVP Hardware Engineering e papabile successore di Tim Cook nel ruolo di CEO, e Greg “Joz” Joswiak, SVP Worldwide Marketing, hanno fornito qualche dettaglio in più sui nuovi dispositivi presentati durante l’evento Let Loose. I riflettori sono ovviamente puntati sul nuovo Pro, che porta con sé upgrade di spessore come il processore M4, l’intelligenza artificiale e il display con doppio OLED.

I due dirigenti Apple hanno ovviamente descritto con un grande entusiasmo tutto ciò che è stato fatto per realizzare i dispositivi di nuova generazione e hanno anche colto l’occasione per dire la propria su quanto proposto dalla concorrenza.

Ecco perché l’iPad non ha rivali, secondo Joswiak

È opinione abbastanza diffusa che il tablet è solo iPad e che gli altri, quelli che eseguono Windows o Android, non dovrebbero essere presi nemmeno in considerazione. È certamente una esagerazione, perché sono diversi anni ormai che il mercato offre validissime alternative (anche di fascia alta e per professionisti) per tutti gli quegli utenti che per un motivo o per un altro non vogliono sposare la causa di Apple. Ma cosa ne pensa Greg Joswiak?

Senza usare mezzi termini, “Joz” ha dato voce al suo pensiero con queste parole:

Sono abbastanza restio a chiamarlo tablet, perché i tablet fanno schifo e gli iPad no.

È chiaro dunque per il dirigente Apple – ovviamente di parte, ma sarebbe stato strano il contrario – che gli iPad costituiscono una categoria a parte, separata da tutto il resto (ovvero i tablet di altre aziende).