Attiva luce e gas con Hera: per te fino a 60 euro di Bonus Digital

Con le recenti tensioni internazionali, è alta l’attenzione anche ai rincari che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Anche in bolletta: tra le tante promo, quella proposta da Hera si distingue per flessibilità e vantaggi. Con “PiùControllo Special Active”, infatti, il prezzo è calcolato all’ingrosso. E puoi sapere in anticipo a che ora l’energia costerà meno, così puoi sempre tenere sotto controllo i tuoi consumi. Inoltre, per tutti i nuovi clienti, c’è un Bonus Digital da 30 euro per fornitura attivata: se scegli di attivare sia luce che gas con Hera, ricevi 60 euro di bonus (che fanno sempre comodo).

I prezzi proposti da Hera

Hera propone, per la luce, prezzo all’ingrosso medio (PUN Index GME calcolato su febbraio 2026) di 0,1235 €/kWh, con corrispettivo di commercializzazione pari a 12 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo all’ingrosso medio è di 0,3814 €/Smc (PSV), con lo stesso corrispettivo al mese e contributo consumi pari a 0,1€/Smc. Questi prezzi sono validi per 12 mesi, ovviamente escluse le voci indipendenti da Hera.

Tra gli altri vantaggi di Hera, segnaliamo la fatturazione mensile per dilazionare meglio la spesa e il Diario dei consumi: ogni mese ricevi un report di monitoraggio di quanto hai consumato. Inoltre, con l’app My Hera, se sei dotato di un contatore 2G puoi verificare l’andamento dei tuoi consumi giornalieri (ora per ora), settimanali e mensili.

Se sei un nuovo cliente Hera, attivando una fornitura online riceverai un Bonus Digital di 30 euro per ogni servizio attivato. Il bonus (60 euro se attivi sia luce che gas) viene erogato in sei quote: il 1°, il 2°, il 3°, il 12°, il 14° e il 16° mese di fornitura. La promo è disponibile a tempo limitato: puoi anche scegliere di parlare con un consulente energetico per capire se la scelta è giusta per te.