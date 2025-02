Aumenta l'engagement della tua azienda grazie alla AI

Non è più un mistero ormai che le recensioni online influenzino la reputazione di un’azienda, da qui dunque l’importanza di gestire i commenti e le opinioni dei propri clienti. Una gestione che, nel corso del tempo, è diventata sempre più complessa, per il numero crescente di siti e piattaforme social dove chiunque può lasciare una recensione.

Ed è qui che entra in gioco l’AI. Infatti, l’intelligenza artificiale può essere di grande aiuto nella gestire al meglio la presenza digitale di un’azienda, un brand o un semplice servizio. A dimostrarlo da un po’ di tempo a questa parte è l’innovativa piattaforma Vista Social, che offre ai titolari di una qualsiasi attività uno strumento professionale per aumentare il loro engagement in rete.

Le funzionalità chiave di Vista Social

Con l’AI di Vista Social si possono ad esempio riunire le recensioni provenienti da più siti – come ad esempio Trustpilot, Google e Facebook – in un’unica piattaforma. Inoltre, si ha anche la possibilità di rispondere agli utenti nel giro di pochi minuti, senza dover effettuare l’accesso di volta in volta ad ogni piattaforma.

Per rispondere poi ancora più velocemente, Vista Social offre risposte o modelli personalizzati per una gestione dei feedback da un lato più rapida e dall’altro più coerente. Un ulteriore vantaggio è di poter monitorare costantemente il sentiment delle recensioni, così da prendere maggiore consapevolezza di quella che è l’opinione generale del pubblico sulla propria attività.

Un caso concreto? Ipotizziamo di essere titolari di una catena di ristoranti con sedi in diverse città. L’utilizzo di Vista Social consentirebbe al team di marketing di rispondere con grande celerità ai commenti dei clienti, andando così a migliorare la reputazione online. Allo stesso tempo poi, ciò porterebbe ad un aumento della fiducia degli utenti e, di conseguenza, anche del loro engagement con il ristorante.

Vista Social offre una prova gratuita di 14 giorni su tutti i piani, con accesso completo alle sue funzionalità di ciascun account. Al termine del periodo di prova si può scegliere se continuare a partire da 39 dollari al mese (piano Standard) oppure no.