Chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth top di gamma a prezzi convenienti, non dovrebbe farsi sfuggire questa promo. Su Amazon, grazie allo sconto immediato del 35%, gli LG TONE Free DT90Q con Dolby Atmos, cancellazione del rumore e funzione di auto igienizzazione costano solo 149,99€ (anziché 229€), spedizione compresa.

Gli auricolari LG TONE Free DT90Q hanno un design ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio. Sono disponibili in due colori. Sono realizzati in plastica ABS e silicone e sono dotati di tre diverse dimensioni di cuscinetti auricolari per garantire un comfort ottimale.

Il processo di abbinamento è semplice e veloce. Basta aprire la custodia di ricarica e gli auricolari si connetteranno automaticamente al dispositivo Bluetooth. A tal proposito, c’è da aggiungere che è possibile associare gli auricolari ad un massimo di 5 dispositivi (connessione multi-point).

Gli LG TONE Free supportano la cancellazione attiva del rumore (ANC). Sfruttando i microfoni interni ed esterni per rilevare e attenuare i rumori ambientali, l’ANC è efficace nel ridurre i rumori di fondo, come il rumore del traffico, le voci e gli apparecchi di raffreddamento.

I DT90Q – resistenti agli schizzi d’acqua (certificazione IPX4) – offrono un suono surround cinematografico grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Questa tecnologia crea un suono coinvolgente che circonda l’ascoltatore. Il suono è chiaro e nitido, con bassi profondi e alti cristallini.

A spicca è però l’innovativa tecnologia di igiene UVnano+. Grazie alla luce ultravioletta, uccide i batteri presenti nei cuscinetti auricolari e mantiene quindi gli auricolari sempre puliti e igienici.

